Afirman que presunto homicida de Kirk 'no está cooperando'

Tyler Robinson, presunto homicida del activista conservador, Charlie Kirk, ""no está cooperando" con las autoridades ni ha confesado el crimen, afirmó el gobernador de Utah, Spencer Cox.
"No ha confesado a las autoridades, no está cooperando, pero todas las personas a su alrededor están cooperando", comentó Cox.
Durante diversas entrevistas, el mandatario estatal detalló que la persona que vivía con Robunson no contaba con conocimiento sobre el hecho y se mostraba muy impactada por lo sucedido.
Estas declaraciones se producen luego de que autoridades buscan imputar a Robinson de los cargos de homicidio agravado, descarga criminal de un arma de fuego y obstrucción de justicia, según revela un documento judicial.
El gobernador ha sostenido que Robinson tenía una "ideología izquierdista" a pesar de que no estaba afiliado a ningún partido político y sus padres son republicanos.
Personas cercanas al sospechoso lo describen como una persona inteligente y que pasaba mucho tiempo jugando videojuegos, aunque "se había hecho más político en años recientes".
Robinson es el mayor de tres hermanos y vivía con sus padres en el condado de Washington en Utah, donde su familia estaba registrada como republicana, pero él no tenía afiliación política formal y no había votado en las últimas elecciones. Sin embargo, durante una cena familiar mencionó que Kirk estaría en Utah.