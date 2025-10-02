Afirman que despidos federales en EUA son inminentes: Casa Blanca

Más de 750,000 empleos serán suspendidos debido al cierre del gobierno federal, pues sus labores son consideradas como no esenciales

El Gobierno de Estados Unidos se encuentra cerrado, por lo que los departamentos de la administración realiza ajustes.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que los despidos en la fuerza laboral federal son “inminentes”.

Esto es consecuencia de que el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para mantener financiadas a las agencias federales.

Entre los departamentos que son afectados se puede destacar:

Departamento del Trabajo

Departamento de Defensa

Departamento de Seguridad Nacional

Departamento del Interior

FBI

Departamento de Comercio

Mientras que el Senado reanudará las votaciones sobre los proyectos de financiación del Gobierno, para que sus miembros jud+ios conmemoren la festividad de "Yom Kipur".

El director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, advirtió que algunos de los despidos serán permanentes, los cuales entrarán en vigor en uno o dos días.

Durante la conferencia telefónica, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russ Vought, señaló que el Gobierno comenzaría con agencias que no forman parte de sus prioridades.

El presupuesto federal debe aprobarse cada año. Los plazos suelen coincidir con el inicio del año fiscal en octubre, pero también hay bloqueos en otros meses cuando vencen extensiones temporales.

Sin embargo, se extiende más allá de los empleados federales. Algunas áreas como los parques nacionales fueron cerradas, mientras que los préstamos federales para pequeñas empresas y compradores de vivienda fueron retrasadas.