Afirman desde Bolivia que Evo Morales está escondido en México

El diputado Edgar Zegarra, afirmó que el mandatario huyó del país para refugiarse en México, pues en Bolivia existe una orden de aprehensión en su contra

Siete años después de su salida del gobierno de Bolivia, parece que nadie sabe a ciencia cierta dónde está el expresidente del país, Evo Morales, aunque distintas fuerzas políticas creen tener una idea muy clara de su paradero.

Ahora, el diputado Edgar Zegarra Bernal, afirmó que el mandatario huyó del país para refugiarse en México, pues en Bolivia existe una orden de aprehensión en su contra y lo retó a desmentir su afirmación.

“Evo Morales ya no está en el país, Evo Morales está en México. A partir de mi afirmación, quiero indicar que el que tiene obligación de desmentirme o decir que es cierto es el gobierno, así que pido que investigue y diga a los bolivianos si es verdad o es mentira”, reveló en rueda de prensa.

¿De qué acusan a Evo Morales?

El exmandatario está señalado por presuntamente haber mantenido una relación con una menor de edad en 2016 y con quien habría tenido un hijo, cuando todavía era presidente.

Debido a este presunto delito, se emitió una orden de aprehensión en su contra, la cual el diputado acusó que no se hizo efectiva por el ahora jefe de Estado, Rodrigo Paz, por lo que Morales habría logrado salir de Bolivia.

“El gobierno tenía la gran oportunidad de poder ejecutar su mandamiento de aprehensión contra Evo Morales, y no lo hizo, entonces no sé a qué estamos jugando, parecería que este silencio es cómplice, quiero afirmar que la ley es para todos los bolivianos, nadie es emperador, no hay privilegios”, dijo.

Evo Morales, en rebeldía

Debido a que no ha respondido al llamado de la Fiscalía de su país para entregarse a las autoridades, Morales fue declarado "en rebeldía", por lo cual desde hace tiempo no se tiene casi nada de información sobre su paradero.