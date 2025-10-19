Afirma Netanyahu que aspira a otro mandato presidencial

Netanyahu ya ostenta el récord de la persona que más tiempo ha estado al frente del gobierno en la historia de Israel, sumando más de 18 años

El actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha confirmado públicamente su intención de presentarse como candidato en las próximas elecciones para un nuevo mandato. La confirmación se produjo durante una entrevista con el Canal 14, donde el líder del Likud respondió afirmativamente a la pregunta directa sobre si planea aspirar nuevamente al cargo de primer ministro.

Netanyahu, jefe del gran partido de la derecha israelí, el Likud, ya ostenta el récord de la persona que más tiempo ha estado al frente del gobierno en la historia de Israel, sumando más de 18 años, con interrupciones, desde su primer periodo en 1996.

El actual periodo de gobierno comenzó tras la victoria de su bloque de derecha en las elecciones legislativas de 2022. En esa contienda, el Likud de Netanyahu obtuvo 32 escaños en la Knesset (Parlamento israelí). Sus aliados ultraderechistas y ultraortodoxos sumaron fuerzas significativas: 18 curules para los partidos ultraortodoxos y un récord de 14 para la alianza "Sionismo religioso" de extrema derecha.

El actual mandato de Netanyahu ha estado en el centro de varias crisis internas y externas. Antes de la guerra, el país fue escenario de manifestaciones gigantescas y continuas en contra de su polémico proyecto de reforma judicial, una iniciativa que generó una profunda crisis interna sobre la independencia judicial y los equilibrios democráticos en Israel.

Desde el ataque sin precedente de Hamás desde Gaza que desencadenó la guerra, el primer ministro también ha enfrentado críticas por parte de las familias de los rehenes por su gestión para lograr la liberación de los secuestrados.

La longevidad política de Benjamín Netanyahu le ha permitido dominar la agenda israelí durante décadas. Sin embargo, su carrera también ha estado inmersa en polémicas judiciales.

Desde 2019, Netanyahu fue imputado por cargos que incluyen soborno, fraude y abuso de confianza. Estos procesos, que continúan activos, han polarizado a la opinión pública, con sus partidarios denunciando motivaciones políticas y sus detractores criticando la ética en el poder.

A pesar de los desafíos y las controversias, el líder israelí se prepara para recuperar el liderazgo en el Likud y buscar la reelección, lo que promete una nueva y posiblemente intensa contienda electoral.