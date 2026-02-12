Afectaciones por falta de combustible en Cuba

El contexto se agrava debido a la relación energética con Venezuela, uno de los principales proveedores de crudo para Cuba,

La escasez de combustible en Cuba comenzó a generar afectaciones en sectores estratégicos luego de que el gobierno implementara un programa de racionalización del crudo, medida vinculada al impacto de nuevas sanciones impulsadas por EUA. La falta de suministro energético ya provocó cambios en la operación aeroportuaria, suspensión de eventos culturales y ajustes en servicios financieros.

Las restricciones ocurren en medio de tensiones comerciales y geopolíticas que afectan el acceso de la isla al petróleo importado, insumo esencial para el transporte, la generación eléctrica y el turismo, uno de los principales motores económicos del país.

Falta de combustible afecta operaciones aéreas en aeropuertos cubanos

Autoridades de la aviación civil notificaron a compañías y personal aeronáutico que no habría combustible disponible para aeronaves en los aeropuertos del país. La advertencia generó incertidumbre en el sector turístico y en la conectividad internacional.

De acuerdo con personal del sector aéreo, la interrupción del suministro es un evento poco común, aunque la isla históricamente ha enfrentado intermitencias en el abastecimiento energético debido a su dependencia de importaciones.

Ante este escenario, algunas aerolíneas evalúan trasladar combustible adicional desde sus puntos de origen o realizar escalas técnicas en destinos como Cancún o República Dominicana para reabastecer aeronaves.

Hasta el momento, autoridades aeroportuarias informaron que las terminales continúan operando de forma regular, sin detallar la duración estimada de la escasez energética.

Sanciones de EUA presionan el suministro petrolero hacia la isla

El programa de racionalización energética surge después de que el presidente estadounidense Donald Trump firmara una orden ejecutiva que contempla la imposición de aranceles a países que comercialicen petróleo con Cuba.

Las sanciones forman parte de una estrategia para limitar las fuentes de financiamiento de la isla y presionar cambios políticos, situación que impacta directamente la capacidad del país para asegurar el suministro de combustibles.

El contexto se agrava debido a la relación energética con Venezuela, uno de los principales proveedores de crudo para Cuba, cuya situación política y económica también enfrenta restricciones internacionales.

Medidas internas impactan servicios, cultura y transporte

El gobierno cubano anunció ajustes en diversos sectores para enfrentar la crisis energética. Entre las decisiones destaca la suspensión temporal de la Feria Internacional del Libro de La Habana y la modificación del calendario de la Serie Nacional de Béisbol para reducir costos operativos.

En el sector financiero, bancos estatales redujeron horarios de atención, mientras que empresas distribuidoras suspendieron la venta de combustible en moneda nacional, limitando el suministro a operaciones en dólares y con un máximo de 20 litros por usuario.

Asimismo, autoridades ordenaron la reducción del transporte interprovincial, la disminución de frecuencias ferroviarias y limitaciones en rutas de autobuses urbanos para optimizar el consumo energético.

La crisis energética se suma a dificultades económicas acumuladas durante los últimos años, que han provocado apagones prolongados, escasez de productos básicos y limitaciones en servicios médicos y alimentarios.

Impacto económico golpea al turismo y actividad comercial

La disponibilidad de combustible es clave para el turismo, sector que llegó a generar cerca de 3,000 millones de dólares en ingresos anuales antes de la reciente crisis económica. La reducción en operaciones aéreas y movilidad interna representa un desafío para la recuperación del flujo turístico hacia la isla.

Autoridades comerciales informaron que la Terminal de Contenedores de Mariel continúa operando con normalidad, manteniendo actividades de importación y exportación de bienes esenciales.

México envía ayuda humanitaria y evalúa suministro energético

En medio de la crisis, el gobierno cubano confirmó la llegada de apoyo humanitario enviado por México, consistente en dos buques con más de 800 toneladas de alimentos y productos de higiene.

Las autoridades mexicanas también analizan opciones diplomáticas para continuar el suministro de petróleo hacia la isla sin exponerse a sanciones comerciales por parte de EUA.

El desarrollo de la crisis energética y las medidas adoptadas por el gobierno cubano reflejan los retos económicos y geopolíticos que enfrenta la nación caribeña. La evolución del suministro petrolero, el impacto de sanciones internacionales y la cooperación regional serán factores determinantes para la estabilidad económica y social del país en los próximos meses.

