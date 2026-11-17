Unidades de emergencia desplegaron labores en la Carrera 11 con Calle 9 para sofocar el fuego y evitar la propagación a predios vecinos.

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Un total de 22 locales comerciales resultaron afectados tras registrarse un incendio estructural durante la madrugada en una edificación ubicada en la intersección de la Carrera 11 con Calle 9, en la localidad de Santa Fe, Bogotá.

Pese a la magnitud de los daños materiales provocados por las llamas, las autoridades confirmaron que el incidente no dejó personas lesionadas en el sitio.

La emergencia fue atendida oportunamente por el cuerpo de Bomberos Oficiales de Bogotá, quienes desplegaron sus unidades para sofocar el fuego y evitar que el siniestro se propagara hacia otras estructuras aledañas. A través de su cuenta oficial en redes sociales, la institución detalló el alcance de la intervención realizada en este sector comercial de la capital.

“En horas de la madrugada, controlamos un incendio estructural en una edificación ubicada en la Carrera 11 con Calle 9, localidad de Santa Fe. Un total de 22 locales resultaron afectados. No hubo personas lesionadas”.

Investigación de causas y evaluación estructural

Tras lograr el control total de la conflagración, se procedió a asegurar el área afectada para prevenir cualquier riesgo adicional entre los comerciantes y transeúntes de la zona. Asimismo, el organismo de socorro informó que se activó al equipo especializado de Investigación de Incendios con el objetivo de realizar las inspecciones técnicas correspondientes y determinar las causas exactas que originaron el fuego.

En el lugar también hace presencia personal del IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático) para evaluar las condiciones de la edificación tras el impacto térmico.

Recomendaciones preventivas

Finalmente, aprovechando el reporte de esta emergencia, los Bomberos Oficiales de Bogotá emitieron un llamado preventivo a la ciudadanía y al sector comercial para evitar futuros incidentes de origen eléctrico en sus inmuebles.