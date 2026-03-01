Aeropuerto Internacional de Dubái deja heridos tras ataques

Los lesionados, todos trabajadores del aeropuerto, recibieron atención médica inmediata y se encuentran bajo observación

El Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) registró daños menores en una de sus áreas anexas y cuatro personas resultaron heridas luego de un incidente vinculado a la escalada de tensiones en Medio Oriente, confirmaron autoridades del emirato este sábado.

De acuerdo con la oficina de prensa del Gobierno de Dubái, el impacto afectó una zona contigua a la terminal y fue contenido rápidamente por los equipos de emergencia. Los lesionados, todos trabajadores del aeropuerto, recibieron atención médica inmediata y se encuentran bajo observación.

Operaciones suspendidas y terminales evacuadas

Ante el incremento de ataques en la región, el aeropuerto había activado previamente sus protocolos de contingencia. Como parte de estas medidas, la mayoría de las terminales fueron evacuadas antes del incidente, lo que evitó consecuencias mayores entre pasajeros.

Las autoridades aeroportuarias anunciaron la suspensión temporal de operaciones hasta nuevo aviso, en medio de los ataques iraníes que impactaron distintos puntos de Emiratos Árabes Unidos durante la jornada.

Dubai Airports confirms that a concourse at Dubai International (DXB) sustained minor damage in an incident, which was quickly contained. Emergency response teams were immediately deployed and are managing the situation in coordination with the relevant authorities. Four staff… — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 28, 2026

"Debido a los planes de contingencia ya implementados, la mayoría de las terminales ya estaban vacías de pasajeros. Se proporcionarán más actualizaciones a medida que estén disponibles".

Explosiones y tensión en la ciudad

En Dubái se reportaron varias explosiones y algunos incendios, mientras que en Abu Dhabi, capital del país, se confirmó la muerte de una persona en el contexto de los ataques. Emiratos Árabes Unidos figura entre los posibles objetivos de Irán debido a que alberga una base militar estadounidense en las cercanías de Abu Dabi.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron columnas de humo y escenas de evacuación en las inmediaciones del aeropuerto, sin embargo, las autoridades no han precisado si el impacto fue causado por un misil, un dron u otro tipo de artefacto. Algunas versiones apuntan a un posible dron, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Escalada regional y represalias militares

El incidente ocurre en un contexto de creciente confrontación, Irán lanzó una ofensiva contra bases militares estadounidenses en la región como respuesta a los bombardeos coordinados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Según reportes preliminares, los ataques previos contra Irán habrían dejado alrededor de 200 fallecidos, de acuerdo con la Media Luna Roja iraní. Además, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, murió durante los bombardeos, una versión que no ha sido confirmada por autoridades iraníes.

Impacto en el transporte aéreo regional

La escalada bélica ha provocado la interrupción del espacio aéreo en varios países del Golfo Pérsico, así como cancelaciones y desvíos de vuelos internacionales. Aerolíneas y autoridades han reforzado los protocolos de seguridad ante la incertidumbre que persiste en la región.

Dubái, considerado uno de los principales centros de conexión aérea del mundo y la ciudad más poblada de Emiratos Árabes Unidos, enfrenta ahora un escenario de alta tensión que impacta directamente en el tránsito internacional de pasajeros y mercancías.