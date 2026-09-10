Aeropuerto de Venezuela reactiva vuelos con 19 aerolíneas

El área de salidas internacionales puede recibir a 720 personas, mientras que la destinada a llegadas tiene espacio para otras 496.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía avanza gradualmente en la recuperación de su actividad comercial, con 19 aerolíneas operando desde las terminales tempor habilitadas tras los terremotos que afectaron gravemente sus instalaciones.

Del total de compañías que han retomado sus vuelos, 11 son internacionales y ocho nacionales. Las operaciones se desarrollan en módulos provisionales instalados en el complejo aeroportuario de La Guaira, principal puerta aérea de entrada a Caracas.

El ministro de Transporte de Venezuela, Francisco Garcés, informó que hasta este martes se había recuperado el 49 % de las operaciones nacionales y el 46 % de las internacionales, una semana después de la reapertura del aeropuerto.

Regresan aerolíneas internacionales a Maiquetía

Entre las compañías extranjeras que ya tienen actividad en el aeropuerto se encuentran Air Europa, Iberia, Plus Ultra, American Airlines, Copa Airlines, Avianca, LATAM Colombia y GOL. Las autoridades no han publicado hasta el momento una lista completa con las 19 empresas que utilizan las instalaciones temporales.

La reactivación comenzó el pasado 1 de septiembre, después de que los edificios principales quedaran severamente dañados por los terremotos del 24 de junio. Los movimientos telúricos golpearon con mayor intensidad al estado de La Guaira y dejaron más de 6 mil 500 personas fallecidas en Venezuela.

Durante aproximadamente dos meses, la suspensión de actividades en Maiquetía obligó a reorganizar vuelos y utilizar otros aeropuertos, lo que generó dificultades para pasajeros y compañías. El regreso de las operaciones permite recuperar paulatinamente la conectividad nacional e internacional del país.

Terminales provisionales pueden recibir a 2 mil 168 personas

Las instalaciones temporales tienen capacidad conjunta para atender a 2 mil 168 pasajeros. El área de salidas internacionales puede recibir a 720 personas, mientras que la destinada a llegadas tiene espacio para otras 496.

Los módulos cuentan con climatización, conexión wifi, salas de espera, baños, máquinas expendedoras, servicio médico y estaciones para cargar dispositivos electrónicos. También fueron incorporadas rampas para facilitar el desplazamiento de pasajeros con movilidad reducida.

Aunque el aeropuerto todavía funciona por debajo de su capacidad habitual, la recuperación de casi la mitad de sus operaciones representa un avance en el proceso de normalización. Las terminales provisionales permanecerán activas mientras continúan los trabajos para reconstruir las áreas dañadas.

De forma paralela, el Gobierno venezolano reportó un crecimiento de 8 % en el ingreso de contenedores al país y un aumento de 10 % en el volumen de carga recibido y atendido respecto al año anterior, impulsado por la actividad del Puerto de La Guaira.

La recuperación simultánea de los servicios aéreos y portuarios resulta estratégica para mantener el movimiento de pasajeros, mercancías y suministros, mientras La Guaira continúa reconstruyendo su infraestructura después de los terremotos.