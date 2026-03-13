Advierten ola de ciberataques proiraníes contra EUA

Expertos dicen que la estrategia busca desgastar a Estados Unidos y aliados para generar presión económica y tecnológica.

Los ciberataques vinculados con Irán se han intensificado en medio del actual conflicto en Oriente Medio, lo que ha encendido alertas entre expertos en seguridad digital ante el riesgo de que empresas, hospitales y servicios esenciales puedan convertirse en objetivos.

Especialistas señalan que grupos de hackers proiraníes han ampliado sus operaciones más allá de la región y comienzan a enfocarse también en intereses de Estados Unidos, lo que podría generar una nueva fase de confrontación en el terreno digital.

Empresas y sistemas críticos entre los objetivos

Uno de los ataques más recientes fue atribuido por estos grupos a una ofensiva contra Stryker, empresa estadounidense dedicada a la fabricación de dispositivos médicos. El incidente se produjo el miércoles y forma parte de una serie de operaciones digitales que se han registrado desde finales de febrero.

Desde entonces, hackers que apoyan a Irán también han intentado penetrar cámaras de vigilancia en países de Oriente Medio para obtener información que podría mejorar la precisión de los misiles iraníes.

Además, se han registrado ataques contra centros de datos, instalaciones industriales en Israel, una escuela en Arabia Saudí y un aeropuerto en Kuwait.

El objetivo: generar caos y presión económica

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, la estrategia busca desgastar a los aliados de Estados Unidos y generar presión económica y tecnológica.

Las operaciones digitales pueden incluir sabotaje a empresas vinculadas con la industria de defensa, ataques a infraestructura crítica como plantas de agua, centrales eléctricas, hospitales o puertos, así como robos de información sensible.

Algunos grupos incluso han expresado en foros de internet y en plataformas de mensajería como Telegram su intención de afectar sistemas que apoyan las operaciones militares estadounidenses.

Infraestructura vulnerable podría ser blanco fácil

Expertos advierten que muchos de los objetivos potenciales no necesariamente son grandes sistemas militares, sino instituciones con ciberseguridad limitada.

Instalaciones como hospitales, plantas de agua o redes municipales suelen contar con menos recursos para actualizar sus sistemas, lo que las vuelve más vulnerables a ataques digitales.

Entre las tácticas más comunes están los ataques de denegación de servicio, que saturan los sistemas para impedir su funcionamiento, la alteración de sitios web y el robo de datos confidenciales para posteriormente filtrarlos.

Irán es considerado un actor de caos digital

Aunque Rusia y China son considerados los mayores rivales cibernéticos de Estados Unidos, expertos señalan que Irán se ha especializado en operaciones que buscan generar caos.

En los últimos años, hackers vinculados con Teherán han sido relacionados con ataques a plantas de agua en Estados Unidos, intentos de infiltración en redes militares y operaciones de desinformación en internet.

Incluso se les atribuyen ataques contra campañas políticas estadounidenses, incluido un incidente en el que lograron infiltrarse en el sistema de correos de la campaña presidencial de Donald Trump.