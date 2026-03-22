Advierte Israel más ataques a Irán; Reino Unido condena ofensiva

Hasta el momento, más de 1,300 personas han muerto en Irán a causa de los ataques, mientras que en Israel se reportan al menos 15 fallecidos por misiles iraníes

La guerra entre Israel e Irán entra en una fase de mayor intensidad, con advertencias de nuevos ataques, operaciones militares en expansión y acciones que elevan la tensión en distintas regiones de Oriente Medio.

¿Por qué Israel anticipa un aumento de ataques?

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió que la próxima semana la intensidad de las ofensivas contra Irán aumentará significativamente, en coordinación con Estados Unidos.

El anuncio se da tras una serie de incidentes recientes, entre ellos el impacto de fragmentos de un misil iraní en un jardín de infantes cercano a Tel Aviv, sin que se reportaran víctimas.

¿Qué ataques recientes han marcado el conflicto?

Durante las últimas horas, se registraron bombardeos en Teherán y un ataque aéreo contra la planta nuclear de Natanz, considerada la principal instalación de enriquecimiento de uranio de Irán.

Autoridades iraníes informaron que no hubo fuga de radiación tras el impacto, mientras organismos internacionales mantienen la evaluación de los daños.

En paralelo, Irán lanzó un ataque contra la base aérea de Diego García, en el océano Índico, aunque no tuvo éxito. El hecho evidenció el alcance de su arsenal de misiles.

¿Cómo han respondido otros países?

Reino Unido condenó el intento de ataque a la base conjunta con Estados Unidos y advirtió que las acciones iraníes representan una amenaza para sus intereses y aliados.

Además, Arabia Saudí informó haber derribado 20 drones en pocas horas en su región oriental, donde se concentran instalaciones petroleras estratégicas.

En Irak, un dron impactó una sede de inteligencia en Bagdad y provocó la muerte de un oficial, sin que se haya identificado a los responsables.

¿Qué papel juega Estados Unidos en la escalada?

El presidente Donald Trump aseguró que su país está cerca de cumplir sus objetivos militares, aunque simultáneamente ha ordenado el despliegue de más recursos en la región.

Washington enviará tres buques de asalto anfibio adicionales y alrededor de 2,500 marines, que se sumarán a los más de 50,000 efectivos ya desplegados en Oriente Medio.

Las acciones contrastan con declaraciones previas sobre una posible reducción de operaciones, en medio de presiones económicas por el alza en los precios del petróleo.

¿Cuál es el saldo del conflicto hasta ahora?

Hasta el momento, más de 1,300 personas han muerto en Irán a causa de los ataques, mientras que en Israel se reportan al menos 15 fallecidos por misiles iraníes.

Además, enfrentamientos en Líbano entre fuerzas israelíes y milicianos de Hezbollah han dejado más de 1,000 muertos y más de un millón de desplazados, de acuerdo con autoridades locales.

Sin señales claras de una negociación, la guerra continúa expandiéndose en múltiples frentes, con un impacto que trasciende la región y mantiene en alerta a la comunidad internacional.