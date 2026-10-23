Advierte Israel a Egipto de perder el Sinaí si ataca al país

Las declaraciones del ministro israelí reavivaron las tensiones con El Cairo, en medio de la campaña electoral y las diferencias por la guerra en Gaza

Las tensiones entre Israel y Egipto aumentaron luego de que el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, advirtiera que el país vecino podría perder la península del Sinaí si lanza un ataque contra territorio israelí, en declaraciones realizadas a menos de una semana de las elecciones legislativas israelíes.

El funcionario, dirigente del partido ultranacionalista Sionismo Religioso, reiteró el lunes 20 de octubre que no confía en las garantías del presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, sobre la ausencia de intenciones bélicas contra Israel.

“Si entienden que la próxima vez que ataquen no habrá Sinaí, esa es la garantía”, afirmó Smotrich durante una entrevista con la plataforma israelí Ali Express.

Sus palabras reavivaron las diferencias entre dos países que mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de cuatro décadas. La advertencia también se produjo durante la campaña electoral israelí, cuya jornada de votación está prevista para el 27 de octubre.

Autoridades egipcias interpretaron las declaraciones como un intento de obtener beneficios políticos durante el proceso electoral. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes de que la disputa se haya originado exclusivamente por las elecciones.

Egipto rechaza las amenazas de Smotrich

La confrontación verbal comenzó el 5 de octubre, cuando Smotrich planteó que Egipto perdería el Sinaí si atacaba a Israel. Dos días después, El Cairo respondió mediante una declaración difundida por la agencia estatal MENA.

En el pronunciamiento, una fuente egipcia calificó las palabras del ministro israelí como amenazas vacías y lo acusó de recurrir a una retórica de confrontación con fines electorales.

El presidente Al Sisi respondió el 14 de octubre al asegurar que Egipto no tiene ambiciones territoriales contra otros países y que su prioridad es proteger sus fronteras, mantener la estabilidad y salvaguardar su seguridad nacional.

El mandatario también recordó que su país libró una guerra para recuperar su territorio y defendió la vigencia del tratado de paz con Israel como el marco que regula las relaciones entre ambos gobiernos.

Las declaraciones no frenaron a Smotrich, quien volvió a cuestionar la postura egipcia el lunes y sostuvo que Israel debe evaluar las capacidades militares de sus vecinos, en lugar de confiar únicamente en sus declaraciones de paz.

El Sinaí, territorio estratégico para Israel y Egipto

La península del Sinaí, ubicada en el noreste de Egipto, conecta África con Asia y tiene importancia militar por su posición entre el mar Mediterráneo, el mar Rojo, Israel y la Franja de Gaza.

Israel ocupó el territorio durante la Guerra de los Seis Días de 1967. Su devolución a Egipto quedó establecida en el tratado de paz firmado en Washington en marzo de 1979, después de los acuerdos de Camp David de 1978. La retirada israelí se completó en 1982.

El acuerdo estableció restricciones y disposiciones sobre el despliegue de fuerzas militares en distintas zonas de la península, además de mecanismos de supervisión destinados a reducir el riesgo de enfrentamientos.

Por ello, cualquier disputa relacionada con la presencia militar en el Sinaí tiene implicaciones para la seguridad de ambos países y para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el tratado de paz.

Reporte señala preocupación israelí por presencia militar

En septiembre de 2025, el medio Axios informó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había solicitado a EUA presionar a Egipto para reducir lo que Israel consideraba un incremento de su presencia militar en el Sinaí.

El mismo reporte señaló que no había pruebas de que Egipto almacenara misiles en la península, una distinción relevante entre las preocupaciones expresadas por Israel y los hechos documentados en esa información.

Las diferencias sobre las actividades militares en la región se suman a las tensiones diplomáticas que ambos gobiernos han enfrentado en los últimos años, pese a que mantienen un acuerdo de paz vigente.

La guerra en Gaza deteriora la relación bilateral

Además de las declaraciones de Smotrich, la guerra en Gaza y las diferencias sobre la frontera han contribuido al deterioro de las relaciones entre Israel y Egipto.

El Cairo se ha opuesto a cualquier desplazamiento forzado de palestinos hacia territorio egipcio, ante el temor de que una salida masiva de habitantes de Gaza termine convirtiéndose en una expulsión permanente.

La posibilidad de trasladar a la población palestina hacia la península del Sinaí se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre los dos gobiernos, debido a las implicaciones humanitarias y territoriales que tendría un movimiento de esa magnitud.

Egipto también ha desempeñado un papel diplomático en las negociaciones relacionadas con Gaza y en los esfuerzos para facilitar la ayuda humanitaria. En ese contexto, la estabilidad de su frontera con Israel es importante para evitar que el conflicto se extienda y afecte directamente al territorio egipcio.

Las advertencias de Smotrich vuelven a colocar al Sinaí en el centro de las tensiones regionales, mientras persisten las diferencias entre ambos países por la seguridad fronteriza, la presencia militar y el futuro de la población palestina de Gaza.

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