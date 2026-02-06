Advierte EUA a sus ciudadanos que 'dejen Irán inmediatamente'

La embajada en Irán emitió una serie de recomendaciones para los ciudadanos estadounidenses en ese país para que las tomen inmediatamente

Debido a las crecientes manifestaciones en Irán, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta urgente para sus ciudadanos que viven en Irán para que abandonen el país lo antes posible.

Recordemos que el gobierno local comenzó nuevamente a reprimir estas manifestaciones, por lo que se empezaron a interrumpir las telecomunicaciones y hubo ya cierres de caminos.

Además, es bien conocido que el presidente Donald Trump exigió que terminara la violencia en estas protestas o su país "tomaría acción" contra Irán.

Ante esto, la Embajada en Irán emitió una serie de recomendaciones para los ciudadanos estadounidenses en ese país para que las tomen inmediatamente. Siendo la principal huir hacia Turquía o Armenia, países que calificaron como "seguros".

Además de eso, recomienda tener un plan para salir del país, pero que no dependa de apoyos por parte del gobierno de Estados Unidos, Para aquellos que no puedan salir, se recomienda encontrar un lugar seguro, ya sea en casa o algún otro edificio.

También se pide tener una buena dotación de comida, agua potable, medicamentos y otros productos de primera necesidad, incluyendo cargadores, baterías adicionales y métodos alternativos de comunicación.

Otra sugerencia es mantener un perfil bajo y no hacer ruido a la hora de salir del país, esto incluye que si se cuenta con la doble nacionalidad, al momento de viajar se utilice el pasaporte iraní, pues corren riesgo de ser interrogados o arrestados si los identifican como estadounidenses.