Adultos mayores piden la liberación de Maduro en Caracas

Miles de adultos mayores chavistas protestaron este miércoles en Venezuela para pedir la liberación del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, encarcelados en Nueva York tras su captura durante el ataque militar de EE.UU. a Caracas el pasado 3 de enero.

¿Dónde se llevó a cabo la protesta?

Los manifestantes se congregaron en el Parque Los Caobos, en el oeste de Caracas, con pancartas, banderas y fotografías de Maduro y Flores, así como juguetes de Superbigote, el alter ego del mandatario en versión superhéroe.

"Estamos en un clamor exigiéndole a los Estados Unidos que nos devuelvan a nuestro presidente", declaró ante los medios Magaly Viña, ministra para los adultos mayores.

La funcionaria dijo que todos los abuelos están concentrados en un canto por la paz y afirmó que son la vanguardia de la revolución bolivariana.

En este sentido, aseguró, los adultos mayores también expresaron la confianza que tienen en Delcy Rodríguez, presidenta encargada, quien asumió las funciones del Ejecutivo tras la captura de Maduro.

"Los abuelos son leales siempre, no hay nadie que los cambie y ellos han sembrado en su familia el amor por la revolución", agregó la ministra, quien detalló que para la actividad fueron convocados más de 10.000 adultos mayores de Caracas y los estados Carabobo, Aragua, Miranda y La Guaira (norte).

Atención integral durante los fines de semana

Asimismo, señaló que todos los fines de semana se están organizando jornadas de atención integral para esta comunidad en todos los municipios del país.

Entre las actividades dirigidas a los círculos de abuelos en las comunas, Viña detalló que promoverán la redacción de cartas para enviar a Maduro y Flores, encarcelados en una prisión federal en Nueva York.

Numerosa cantidad de manifestantes pidiendo la liberación de Nicolas Maduro

Desde el ataque militar estadounidense en Venezuela, el chavismo se ha movilizado diariamente en Caracas, con marchas de distintos sectores, como las comunas y las mujeres, para exigir la liberación del mandatario y su regreso al país suramericano.

Tras la captura de Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, abrió un proceso "exploratorio" para retomar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Con Información de EFE..........