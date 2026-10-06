Adolescente sufre amputación de mano durante protestas en Francia

En declaraciones a la prensa, el fiscal de Béthune confirmó la gravedad de las heridas, pero señaló que la vida del adolescente no corre peligro.

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Un alumno de 15 años sufrió este lunes la amputación de una mano en Lens, en el norte de Francia, en el marco de las movilizaciones estudiantiles que se han extendido por centros educativos de todo el país con bloqueos de establecimientos y enfrentamientos con fuerzas del orden, según informaron las autoridades y su instituto.

En declaraciones a la prensa, el fiscal de Béthune confirmó la gravedad de las heridas, pero señaló que la vida del adolescente no corre peligro.

"Hemos tenido, por desgracia, un alumno de 15 años que resultó gravemente herido durante una manifestación y al que le fue arrancada una mano", declaró el fiscal, quien precisó que el menor fue trasladado rápidamente a un hospital de Lille.

El adolescente habría recogido una granada de desalojo lanzada por agentes de los CRS durante las protestas estudiantiles; el artefacto explotó en su mano izquierda y le provocó la amputación.

El fiscal calificó el hecho de "muy grave" y explicó que, durante la mañana, se produjo una concentración de entre 200 y 250 estudiantes frente al instituto Auguste Béhal de Lens, en la que los estudiantes lanzaron distintos objetos contra los agentes de policía, entre ellos piedras, fuegos artificiales y morteros.

Ante la situación, el director interdepartamental de la Policía Nacional ordenó, con el visto bueno de la Fiscalía, el desplazamiento de una compañía republicana de seguridad para mantener el orden. "Y es en este contexto que tuvo lugar este acontecimiento", explicó el fiscal en una intervención emitida por la televisión BMFTV.

Mientras, el centro escolar anunció en sus redes sociales el paso inmediato de las clases a la enseñanza a distancia y la apertura de una célula de escucha y apoyo para alumnos y personal del centro tras el incidente.

La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) ha sido requerida para investigar las circunstancias de este suceso, que se produce en una nueva jornada de protestas estudiantiles, que este lunes afectaron a 413 centros educativos franceses, según datos del Ministerio de Educación.

Las movilizaciones, iniciadas a mediados de septiembre en la periferia de París, reclaman, entre otras cuestiones, más profesores sustitutos, mejores condiciones de enseñanza y la mejora de las instalaciones.