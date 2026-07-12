Adolescente se declarará culpable por tiroteo en Georgia

El joven acusado de un tiroteo escolar en Georgia aceptará su culpabilidad y evitará el juicio por el ataque que dejó cuatro muertos en 2024

El adolescente acusado de perpetrar un tiroteo en una escuela secundaria de Georgia en 2024 se declarará culpable a finales de este mes, con lo que evitará enfrentar el juicio que estaba programado para octubre.

Colt Gray, quien tenía 14 años al momento del ataque, enfrentaba 55 cargos graves, incluidos cuatro por homicidio doloso, de los cuales inicialmente se había declarado inocente.

De acuerdo con documentos judiciales, el joven comparecerá el próximo 24 de julio para formalizar una declaración de culpabilidad no negociada y recibir su sentencia.

El ataque dejó cuatro personas fallecidas

Los hechos ocurrieron el 4 de septiembre de 2024 en la Apalachee High School, ubicada en Winder, condado de Barrow, Georgia.

Según la acusación, el adolescente abrió fuego dentro del plantel, provocando la muerte de dos profesores y dos estudiantes, además de dejar nueve personas heridas.

El ataque ocurrió pocos meses después de que las autoridades investigaran al joven por presuntas amenazas de realizar un tiroteo escolar publicadas en internet, caso por el que fue interrogado junto con integrantes de su familia.

El padre también fue declarado culpable

El padre del adolescente, Colin Gray, fue declarado culpable en marzo pasado por homicidio en segundo grado y otros delitos relacionados con el caso.

La investigación sostiene que ignoró señales de que su hijo estaba obsesionado con los autores de tiroteos escolares y que podía cometer un ataque similar.

Además, las autoridades señalaron que durante la Navidad de 2023 le regaló un rifle semiautomático AR-15, municiones, un cargador de mayor capacidad y un chaleco táctico.

Mientras Colt Gray conocerá su sentencia tras declararse culpable el próximo 24 de julio, también se espera que el padre del adolescente sea sentenciado antes de que concluya el mes.