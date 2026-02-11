Adolescente pasará 13 años en prisión por matar a menor de 12

Durante la lectura de la sentencia la familia adoptiva del niño asesinado reaccionó con lágrimas y consternación ante la tragedia.

Un adolescente británico fue condenado este martes a un mínimo de 13 años de prisión por la muerte de un niño de 12 años en Birmingham, Inglaterra, en un ataque ocurrido el pasado enero.

El joven, que tenía 14 años al momento de los hechos y cuyo nombre no se divulga por ser menor de edad, atacó al menor sin motivo aparente mientras caminaba de regreso a casa, provocándole múltiples puñaladas en el abdomen que resultaron fatales.

Ese mismo día, intentó asfixiar a una mujer de 82 años en el mismo parque, y la investigación determinó que un día antes había agredido a tres ancianas, causándoles heridas graves que el juez describió como “difíciles de imaginar”.

El magistrado señaló que los ataques seguían un patrón deliberado. “Merodeabas por el parque buscando a quién atacar”, dijo, y agregó que el joven parecía sentir satisfacción al observar las consecuencias de sus agresiones.

Durante la lectura de la sentencia, el adolescente se mostró impasible, mientras que la familia adoptiva del niño asesinado reaccionó con lágrimas y consternación ante la tragedia.