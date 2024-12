Adolescente muere tras extracción de muelas del juicio

El caso de un joven de 17 años que murió después de acudir a una extracción de rutina de una muela del juicio en el estado de Washington en junio, fue retomado después de que sus padres presentaron una demanda contra el cirujano, presunto responsable de su muerte.

Según un comunicado de prensa, Erik Edge, de 17 años, era un adolescente perfectamente sano y tenía una reacción común a la anestesia. La demanda alega que el cirujano no se dio cuenta de la reacción antes de que fuera demasiado tarde, lo que provocó la muerte de Erik.

Los padres de Erik, Mark y Sara Edge, presentaron el lunes 9 de diciembre una demanda por mala praxis y negligencia médica contra el cirujano Bryan W. McLelland, DDS, así como la clínica donde se realizó la operación de Edge, Liberty Oral & Facial Surgery en Spokane, Washington.

La demanda alega que McLelland actuó como cirujano y anestesiólogo durante el procedimiento de Erik.

"Después de que comenzó a administrar la anestesia, las vías respiratorias de Edge se cerraron. McLelland no se dio cuenta durante varios minutos, y él y el personal de la clínica no estaban preparados para brindar atención vital y no respondieron adecuadamente. Edge perdió la vida como resultado", dice el comunicado de prensa.

La demanda afirma que otro anestesiólogo debería haber estado presente durante el procedimiento y que McLelland no debería haber intentado realizar ambos trabajos a la vez.

Dado que McLelland actuaba como cirujano y anestesiólogo durante el procedimiento de Erik, la demanda afirma que no estaba prestando mucha atención a los signos vitales de Erik, lo que causó su muerte.

La demanda alega que McLelland estaba tratando de reducir costos y maximizar ganancias al no contratar a un anestesiólogo.

La madre de Erik dijo que su muerte era completamente evitable.

Comentarios