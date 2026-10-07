Adolescente hiere a ocho compañeros en escuela de Turquía

La agresora de 15 años ha sido detenida, mientras que todas las víctimas, de entre diez y trece años, han sido hospitalizadas

Una estudiante de unos quince años ha herido con arma blanca a ocho de sus compañeras de clase en un instituto de Estambul y ha dejado a tres de ellas en estado crítico, según informan las autoridades, en el sexto incidente de este tipo en centros escolares de Turquía en los últimos seis meses.

Las autoridades locales indicaron que el ataque se produjo en un instituto religioso del distrito de Basaksehir en la metrópolis turca y que la agresora ha sido detenida, mientras que todas las víctimas, de entre diez y trece años, han sido hospitalizadas.

Las autoridades han impuesto un veto informativo en todos los medios sobre este incidente, y las autoridades sólo han señalado que tanto la agresora como las víctimas son estudiantes de un Imam Hatip, un tipo de colegio de teología que fue equiparado al bachillerato tras una reforma legal del Gobierno islamista.