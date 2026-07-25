Adolescente acepta culpa por tiroteo escolar del 2024 en Georgia

Gray tenía 14 años cuando disparó en su escuela con el arma que le había regalado su padre por Navidad, pero fue acusado como adulto

Colt Gray, el adolescente que mató a cuatro personas e hirió a nueve más en un tiroteo escolar en Georgia en 2024, modificó su declaratoria inicial y admitió su culpabilidad este viernes ante un tribunal, con lo que evitará ir a juicio el próximo otoño.

Gray tenía 14 años cuando disparó en su escuela con el arma que le había regalado su padre por Navidad, pero fue acusado como adulto de 55 delitos graves, entre ellos cuatro cargos de homicidio doloso.

Anteriormente, el menor se había declarado no culpable, sin embargo, documentos judiciales mostraron a inicios de julio su intención de admitir responsabilidad por el crimen, a pesar de no haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía.

El acusado se enfrenta a penas de hasta 30 años de prisión por los cargos de homicidio en segundo grado, con la posibilidad de servir hasta 180 años de cárcel. Aún no está claro cuándo será la audiencia de lectura de la sentencia.

Gray abrió fuego en septiembre de 2024 con un rifle semiautomático estilo AR-15 en Apalachee High School, una escuela secundaria de la ciudad de Winder, en el condado de Barrow (Georgia), causando la muerte de dos maestros y dos estudiantes, además de herir a nueve personas.

El incidente tuvo lugar solo unos meses después de que el adolescente fuese investigado por presuntamente amenazar con un tiroteo escolar a través de internet, por lo que fue interrogado junto con su familia.

Su padre, Colin Gray, fue hallado culpable pendiente de sentencia en relación al caso en marzo pasado por cargos de homicidio en segundo grado y otras acusaciones.

Según la Fiscalía, el hombre ignoró las señales de que su hijo, obsesionado con los tiradores escolares, podría llegar a replicar una de estas matanzas y, en su lugar, le regaló un rifle semiautomático AR-15 y munición durante la Navidad de 2023, así como un cargador más grande para su arma y un chaleco táctico.

Gray es el tercer padre de familia acusado en relación con un tiroteo en EUA en el que se responsabiliza a un menor.