ADN de momias confirma que europeos llevaron la viruela a América

Un estudio de ADN en momias de Chile confirmó que los colonizadores europeos introdujeron la viruela en América, donde causó epidemias devastadoras

Un estudio internacional confirmó, por primera vez con evidencia genética, que la viruela llegó a América con los colonizadores europeos, respaldando una de las teorías históricas sobre el origen de las devastadoras epidemias que afectaron a los pueblos indígenas tras la conquista.

La investigación, publicada en la revista Science, analizó el ADN del virus encontrado en dos momias de personas que vivieron entre finales del siglo XV y principios del XVII en el norte de Chile.

Los científicos descubrieron que el virus pertenecía a un linaje ya extinto de la viruela, relacionado con las cepas que circulaban en Europa durante la Edad Media. Este hallazgo demuestra de manera directa que la enfermedad fue introducida al continente por los europeos durante la época colonial.

Los investigadores también concluyeron que el virus sufrió importantes cambios genéticos hasta el siglo XVI. Posteriormente, durante los siglos de expansión colonial, su evolución se volvió más lenta, lo que habría favorecido su rápida propagación entre poblaciones que no tenían defensas naturales contra la enfermedad.

El estudio señala que esa estabilidad terminó en el siglo XIX con la llegada de la vacunación, ya que el aumento de la inmunidad obligó al virus a evolucionar nuevamente.

La viruela fue una de las enfermedades más mortales de la historia y provocó la muerte de millones de personas en todo el mundo, además de causar una drástica disminución de la población indígena en América tras la llegada de los europeos.

Gracias a la vacuna desarrollada por Edward Jenner y a una campaña internacional encabezada por la Organización Mundial de la Salud, la viruela fue erradicada oficialmente en 1980, convirtiéndose en la primera enfermedad humana eliminada a nivel mundial.