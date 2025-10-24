¡Adiós WhatsApp! Estos celulares se quedan sin la app en octubre

¿Tu celular está en la lista? Antes de que WhatsApp deje de funcionar en tu dispositivo, recibirás notificaciones de incompatibilidad.

La aplicación de mensajería más popular del mundo, WhatsApp, dejará de funcionar en ciertos modelos de teléfonos desde el 31 de octubre de 2025. Esta decisión, tomada por Meta, responde a la necesidad de mantener altos estándares de seguridad y compatibilidad con las funciones más recientes de la plataforma.

La medida impactará principalmente a teléfonos con tecnología obsoleta, cuyos sistemas ya no cumplen con los requisitos mínimos para ejecutar las funciones más recientes de WhatsApp.

¿Cuáles celulares ya no serán compatibles con WhatsApp?

Entre los celulares Android están equipos de Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei y HTC, lanzados hace más de diez años. A continuación, te enseñamos la lista de modelos que próximamente perderán el acceso:

Samsung

• Galaxy S3

• Galaxy S4 Mini

• Note 2

• Galaxy Core

• Galaxy Trend

• Galaxy S5



Motorola

• Moto G (primera generación)

• Moto E (2014)



LG

• Optimus G

• Nexus 4

• G2 Mini

• LG G3



Sony

• Xperia Z

• Xperia SP

• Xperia T

• Xperia V

• Xperia Z2



Otras marcas

• Huawei Ascend Mate 2

• HTC One M8



En el caso de Apple, el recorte de soporte impacta sobre todo a los modelos que no pasaron de iOS 15.1. Esto incluye el iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus.

Aquellos usuarios que nunca actualizaron el sistema operativo de sus equipos más allá de iOS 12, particularmente en el iPhone 5, iPhone 5c e iPhone 6, perderán totalmente la capacidad de utilizar la app.



Medidas clave para proteger tus datos y seguir usando WhatsApp sin interrupciones

El primer paso consiste en comprobar si el equipo permite actualizar el sistema; si existe una versión disponible, debe descargarse e instalarse lo antes posible. Cuando la actualización no sea posible por limitaciones técnicas, la recomendación es migrar la cuenta de WhatsApp a un teléfono más reciente.

Antes de hacerlo, debe generarse una copia de seguridad manual de los chats y archivos, que quedará almacenada en servicios en la nube como Google Drive o iCloud, dependiendo del sistema operativo.

Estas acciones permitirán seguir utilizando WhatsApp sin interrupciones, siempre que el dispositivo esté dentro de los parámetros de compatibilidad establecidos.