'¡Adelante juntos!': Bukele a Trump tras envío de más migrantes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con un "¡Adelante juntos!", tras los agradecimientos por aceptar a un nuevo grupo de 17 migrantes expulsados por Washington, tildándolos de "criminales".

El presidente Trump dio las gracias a Bukele por aceptar a los migrantes expulsados por Washington y aseguró que les está dando un lugar "maravilloso" para vivir, aunque la mayoría han sido encarcelados.

Grateful for your words, President Trump.



Onward together! 🇺🇸🇸🇻 https://t.co/TnrAoFfcHv