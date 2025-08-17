Acusan de corrupción a alcaldesa por amorío con jefe de seguridad

La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, fue acusado por un gran jurado tras investigación sobre una supuesta relación amorosa con su jefe de seguridad

La alcaldesa de Nueva Orleans, la demócrata LaToya Cantrell, fue acusada este viernes de corrupción por un gran jurado, tras una investigación sobre una supuesta relación amorosa con su jefe de seguridad que ha puesto en jaque su segundo mandato.

La acusación marca la primera vez en la historia de la ciudad en la que un alcalde en funciones enfrenta un proceso penal y el segundo político que estuvo frente al Ayuntamiento en enfrentar juicio por corrupción.

En 2014 el también demócrata Ray Nagin fue declarado culpable en un juicio por corrupción tras dejar la alcaldía de Nueva Orleans.

Varios de los cargos están relacionados con su supuesta relación sentimental con Jeffrey Vappie, su exjefe de seguridad asignado por el Departamento de Policía de Nueva Orleans, acusado el verano pasado de fraude electrónico y declaraciones falsas.

Vappie también enfrenta nuevos cargos según la acusación del viernes, según informó la plataforma de noticias NOLA.

Cantrell también mantenía una batalla legal con un residente de Nueva Orleans que tomó fotos de la supuesta relación.

Además había sido demandada por las Escuelas Públicas de Nueva Orleans por una promesa de financiación multimillonaria incumplida.

La demócrata, que hizo historia al ser elegida como la primera mujer en dirigir la alcaldía de Nueva Orleans, superó un intento de destitución en 2022.