Acusan a tres menores de asesinar a un hombre en Inglaterra

Se trata de una joven de 16 años y dos hombres de 14 y 15 años, arrestados el domingo por la noche después de un altercado entre un grupo de personas

Tres adolescentes de 14, 15 y 16 años han sido acusados del asesinato de un hombre de 49 años en la localidad costera inglesa de Leysdown-on-Sea, informó este miércoles la Policía del condado de Kent.

Se trata de una joven de 16 años y dos hombres de 14 y 15 años, arrestados el domingo por la noche después de un altercado entre un grupo de personas en la citada localidad, añadió la fuente.

El hombre hallado muerto en Leysdown-on-Sea ha sido identificado como Alexander Cashford, quien fue agredido tras el altercado.

Alexander Cashford.

Los tres, todos con domicilio en Londres, fueron acusados de asesinato el martes y retenidos en prisión preventiva antes de que comparezcan hoy ante el Tribunal de Magistrados de Medway, sureste inglés, donde un juez les presentará formalmente los cargos.

Las identidades de los tres no han sido facilitadas por razones legales dado que son menores de edad.