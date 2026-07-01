Acusan a padres de niño que murió con obesidad extrema

Una pareja de Michigan fue acusada de asesinato y abuso infantil tras la muerte de su hijo de siete años, quien presentaba obesidad extrema

Los padres de un niño de siete años que falleció en noviembre de 2025 fueron acusados de asesinato en segundo grado, tortura y varios cargos de abuso infantil, luego de que las autoridades determinaran que el menor presentaba obesidad extrema y presuntamente no recibió la atención médica necesaria.

La Fiscalía del condado de Genesee informó que Damien O'Brien, de 40 años, y Jessica O'Brien, de 41, enfrentan el proceso penal por la muerte de su hijo, Casper O'Brien, quien pesaba 116 kilogramos al momento de su fallecimiento.

De acuerdo con la investigación, los servicios de emergencia acudieron al domicilio familiar en Flint después de recibir un reporte de que el niño había dejado de respirar.

Los padres comparecieron ante un tribunal la semana pasada y permanecen detenidos sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Genesee.

La audiencia de causa probable fue programada para este jueves.

La autopsia reveló graves problemas de salud

El informe del médico forense señala que Casper medía 1.28 metros y presentaba obesidad.

La causa de muerte fue determinada como miocardiopatía dilatada, una enfermedad que provoca el agrandamiento y debilitamiento del corazón, mientras que su peso fue considerado un factor que contribuyó al fallecimiento.

Según la Fiscalía, los padres no buscaron tratamiento médico para el menor, a pesar de que la familia tenía acceso a servicios de salud.

El fiscal del condado, David Leyton, afirmó que la alimentación del niño era inadecuada y sostuvo que, según las investigaciones, consumía principalmente bocadillos.

Asimismo, indicó que el menor no hablaba, permanecía postrado en cama y presentaba úlceras por presión, además de diversas erupciones en la piel.

También investigan las condiciones del hogar

El reporte de la autopsia señala que agentes de seguridad y personal de los Servicios de Protección Infantil encontraron grandes cantidades de basura acumulada dentro de la vivienda.

Las autoridades también establecieron que Casper no estaba inscrito en la escuela.

Uno de los cargos por abuso infantil está relacionado con la hija de cinco años de la pareja, quien fue puesta bajo resguardo en un hogar de acogida.

El menor dejó de acudir a consultas médicas

De acuerdo con los registros médicos, Casper acudió por última vez con su médico de atención primaria en febrero de 2024, cuando pesaba 47 kilogramos.

En esa consulta fue diagnosticado con tos, congestión y una enfermedad metabólica no especificada. Además, su madre recibió orientación sobre alimentación saludable y actividad física, así como una referencia para que el menor fuera atendido por un endocrinólogo pediátrico.

Sin embargo, según la investigación, esa consulta especializada nunca se realizó.

El abogado de Damien O'Brien señaló que su cliente debe ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal, mientras que la defensa de Jessica O'Brien no había emitido comentarios sobre el caso.

El fiscal David Leyton calificó el caso como una situación "muy triste y trágica" y aseguró que, tras más de dos décadas de experiencia como fiscal, nunca había enfrentado un caso similar.