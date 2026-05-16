Acusan a iraquí de planear ataques terroristas en EUA y Europa

Según la denuncia presentada por el Departamento de Justicia, Al-Saadi enfrenta seis cargos federales relacionados con terrorismo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre la detención de Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, ciudadano iraquí de 32 años señalado como presunto integrante y comandante de la milicia Kataib Hizbulá, organización respaldada por Irán y considerada terrorista por el gobierno estadounidense.

De acuerdo con las autoridades, el detenido es acusado de coordinar atentados en Europa y Canadá, además de planear posibles ataques dentro de territorio estadounidense.

Lo acusan de coordinar atentados en varios países

Según la denuncia presentada por el Departamento de Justicia, Al-Saadi enfrenta seis cargos federales relacionados con terrorismo por presuntamente participar en operaciones violentas vinculadas con la llamada Resistencia Islámica en Irak.

Las investigaciones estadounidenses sostienen que el acusado coordinó al menos 18 atentados en Europa y otros dos en Canadá, además de promover intentos de ataques en Estados Unidos.

Entre los hechos señalados se encuentra un ataque con explosivos contra un banco estadounidense en Ámsterdam ocurrido en marzo, así como el incendio de una sinagoga en Skopje, Macedonia del Norte, y el apuñalamiento de dos hombres judíos en Londres durante abril.

Las autoridades también lo vinculan con presuntos planes para asesinar estadounidenses y ciudadanos judíos en Los Ángeles y en una sinagoga de Nueva York.

Vínculos con líderes iraníes y Kataib Hizbulá

El Departamento de Justicia aseguró que Al-Saadi mantenía vínculos cercanos con Qasem Soleimani, excomandante de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, y con Abu Mahdi al-Muhandis, líder de Kataib Hizbulá.

Ambos murieron en 2020 durante un ataque aéreo ejecutado por Estados Unidos en Irak.

De acuerdo con la acusación, el iraquí habría promovido mensajes de represalia tras la muerte de ambos dirigentes, alentando ataques contra estadounidenses y objetivos vinculados con Israel.

Las autoridades estadounidenses incluyeron como evidencia publicaciones realizadas presuntamente por el acusado en redes sociales, donde compartió una imagen del Capitolio de Estados Unidos destruido acompañada del mensaje: “Nuestra venganza por los líderes mártires continúa”.

Fue presentado ante una corte federal en Nueva York

Tras su captura y traslado a Estados Unidos, Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi compareció este viernes ante un tribunal federal en Nueva York.

La jueza Sarah Netburn ordenó que permanezca bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones y se desarrolla el proceso judicial.

El fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, afirmó que las acusaciones reflejan el compromiso de las autoridades para identificar y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y a sus operadores alrededor del mundo.