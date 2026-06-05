Acusan a hombre con explosivo en aeropuerto de California

Según la Fiscalía, el artefacto tenía potencial para provocar daños significativos si llegaba a detonar bajo determinadas condiciones.

Un hombre de 49 años fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Sacramento, en California, después de que agentes de seguridad detectaran entre sus pertenencias un artefacto explosivo que, según autoridades federales, tenía la capacidad de causar daños a una aeronave en vuelo.

De acuerdo con la Fiscalía Federal, el incidente ocurrió el pasado fin de semana cuando el sospechoso intentó atravesar uno de los filtros de seguridad de la terminal aérea. Durante la inspección, los agentes encontraron un dispositivo fabricado con un tubo de cartón equipado con una mecha, además de un encendedor tipo soplete, un cuchillo, bridas plásticas y otros objetos considerados de riesgo.

Las autoridades informaron que el hombre llevaba una bufanda cubriéndole parte del rostro y utilizaba guantes de látex al momento de presentarse en el punto de revisión. También portaba cinco teléfonos celulares, uno de ellos con un temporizador programado para activarse en 15 minutos.

Expertos analizaron el artefacto

Tras el hallazgo, especialistas en explosivos examinaron el dispositivo y determinaron que tanto la mecha como el material contenido en su interior eran funcionales. Según la acusación presentada por la Fiscalía, el artefacto tenía potencial para provocar daños significativos si llegaba a detonar bajo determinadas condiciones.

El fiscal federal Eric Grant señaló que una explosión junto a una ventana de una aeronave presurizada que volara a más de 10,000 pies de altura podría generar daños estructurales e incluso una posible pérdida de presión en la cabina.

Enfrenta cargos federales

Actualmente enfrenta un cargo por posesión ilegal de material explosivo en un aeropuerto, una acusación que podría derivar en severas sanciones si es declarado culpable.

Por su parte, la defensora pública asignada al caso, Meghan McLoughlin, indicó que la versión presentada por las autoridades representa únicamente una parte de los hechos y que el proceso judicial permitirá conocer también la postura de su cliente.

Las investigaciones continúan mientras las autoridades federales buscan esclarecer el propósito de los objetos encontrados y determinar si existía algún plan relacionado con el uso del dispositivo dentro de las instalaciones aeroportuarias.