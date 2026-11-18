El exalcalde puertorriqueño José Díaz Rivera, de 89 años, enfrenta dos cargos por presuntamente cometer actos lascivos y maltrato contra una niña de 12 años

El exalcalde puertorriqueño José Díaz Rivera, de 89 años, enfrenta dos cargos por presuntamente cometer actos lascivos y maltrato contra una niña de 12 años, durante un incidente ocurrido el pasado 3 de octubre en una residencia, informó este martes el Departamento de Justicia de Puerto Rico.

De acuerdo con las autoridades, el exfuncionario fue acusado por violar el artículo 133(a) del Código Penal, relacionado con actos lascivos, así como el artículo 53(a) de la Ley 57-2023, que contempla el delito de maltrato de menores.

Investigan presuntos acercamientos sexuales contra la menor

La investigación señala que los hechos ocurrieron durante una visita a una residencia, donde Díaz Rivera presuntamente realizó varios acercamientos de índole sexual hacia la niña.

El caso fue investigado por la agente Sheila Dones, adscrita a la Unidad de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Policía de Puerto Rico.

Posteriormente, la agente consultó la investigación con la fiscal Naomi Maldonado Pagán, quien presentó los dos cargos contra el exalcalde.

Juez impone fianza de 26 mil dólares

El juez Ángel Rodríguez Díaz, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, determinó causa para arresto por ambos delitos y estableció una fianza global de 26 mil dólares.

El imputado logró cubrir parcialmente la cantidad mediante el Programa de Servicios con Antelación al Juicio y un fiador privado, por lo que quedó sujeto a supervisión electrónica.

¿Quién es José Díaz Rivera?

José Díaz Rivera, de 89 años, estuvo al frente de la alcaldía de Salinas, Puerto Rico, entre 1976 y 1985.

Tras la presentación de los cargos, el proceso judicial continuará con una vista preliminar programada para el próximo 23 de noviembre.