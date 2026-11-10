Acusan a dos menores de provocar accidente en feria de Georgia

Dos adolescentes fueron acusados tras un accidente en una feria de Georgia que dejó tres lesionados; una mujer fue trasladada en ambulancia.

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Dos adolescentes de 13 años enfrentan cargos luego de que presuntamente provocaran que un juego mecánico perdiera el control durante una feria en Georgia, Estados Unidos, dejando a tres personas lesionadas.

El incidente ocurrió el sábado 7 de noviembre en la Feria de Otoño del Condado de Columbia, en la localidad de Grovetown.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Columbia, los menores habrían desobedecido las indicaciones de seguridad que les prohibían sujetarse entre ellos mientras la atracción se encontraba en movimiento.

La situación derivó en un accidente que dejó a tres personas heridas. Una mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia, mientras que dos menores recibieron atención médica por lesiones que fueron reportadas como leves.

Tras lo ocurrido, las autoridades entregaron a ambos adolescentes la documentación correspondiente a los cargos que enfrentan y posteriormente permitieron que se retiraran del lugar acompañados de sus padres.

Testigo cuestiona seguridad del juego mecánico

El accidente quedó registrado en un video grabado por Kristen Murphy, quien se encontraba en la atracción junto con sus hijos adolescentes.

En las imágenes se observa a dos usuarios, ubicados en columpios distintos, aparentemente sujetándose mientras el juego permanece en funcionamiento.

Sin embargo, Murphy señaló que, desde su perspectiva, la atracción presentó una desaceleración inusual que habría provocado que los asientos chocaran entre sí.

A través de una publicación en Facebook, la testigo advirtió sobre los riesgos que representaría una falla de este tipo, especialmente porque el juego transportaba a varios menores de edad.

Hasta el momento no se han detallado las causas técnicas del incidente ni se ha informado sobre una posible revisión mecánica de la atracción.