Acusan a chino por tráfico de un potente opioide sintético

Según datos en la acusación, apenas 200 gramos de protonitazeno pueden ser suficientes para producir cientos de miles de píldoras potencialmente letales.

Autoridades federales de EUA acusaron formalmente a un ciudadano chino y a un hombre originario de Las Vegas por presuntamente participar en una red dedicada a importar protonitazeno, un potente opioide sintético utilizado para fabricar píldoras falsificadas destinadas al tráfico de drogas.

La acusación fue presentada este lunes en Miami como parte de una investigación desarrollada por agencias estadounidenses con apoyo del Ministerio de Seguridad Pública de China. Los imputados fueron identificados como Jia Guo, ciudadano chino conocido por varios alias en línea, y Seven Schmidt, alias “Vegas”, residente del estado de Nevada.

¿Qué es el protonitazeno?

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el protonitazeno es un opioide sintético de alta potencia que suele utilizarse en la fabricación de pastillas falsas. Investigadores señalaron que esta sustancia puede ser incluso más potente que el fentanilo.

Según datos incluidos en la acusación, apenas 200 gramos de protonitazeno pueden ser suficientes para producir cientos de miles de píldoras potencialmente letales, lo que ha encendido alertas entre agencias de seguridad y salud pública.

Así habría operado la red de tráfico

Documentos judiciales señalan que la organización habría comenzado operaciones desde septiembre de 2024, importando la sustancia desde China hacia territorio estadounidense.

La Fiscalía sostiene que Jia Guo presuntamente coordinaba la compra y envío ilegal del opioide hacia colaboradores en EUA, mientras que Seven Schmidt organizaba pedidos de grandes cantidades de pastillas y supervisaba envíos desde el sur de Florida hacia Nevada utilizando el Servicio Postal de Estados Unidos.

“El pliego acusa a un proveedor con sede en China y a un distribuidor nacional de trabajar juntos para introducir un opioide sintético mortal en Estados Unidos y convertirlo en píldoras falsificadas para su distribución en todo el país”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones.

Acusados enfrentarían hasta 20 años de prisión

Las autoridades informaron que ambos acusados enfrentan cargos por conspiración para importar protonitazeno y por conspiración para poseer y distribuir la sustancia. En caso de ser declarados culpables, podrían recibir hasta 20 años de prisión por cada cargo.