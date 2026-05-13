Acusan a alcaldesa californiana de actuar como agente de China

Eileen Wang renunció a su cargo como alcaldesa de Arcadia y aceptó declararse culpable de un cargo de delito grave, que acarrea una pena máxima de 10 años

Una alcaldesa de un municipio en el sur de California ha dimitido de su cargo tras haber sido acusada ante un tribunal federal de actuar como agente ilegal del Gobierno de China y admitir su culpabilidad.

Eileen Wang, alcaldesa de Arcadia, un municipio en el condado de Los Ángeles, "está acusada mediante una denuncia formal de un cargo por actuar en Estados Unidos como agente ilegal de un gobierno extranjero", informó la Fiscalía en un comunicado.

La acusada aceptó declararse culpable de un cargo de delito grave, que acarrea una pena máxima de 10 años en una prisión federal, y por el cual declarará ante un tribunal en las próximas semanas, agregó el escrito.

En el acuerdo de culpabilidad, Wang admitió haber trabajado "bajo la dirección y el control de funcionarios del Gobierno de la República Popular China" y ayudó a difundir propaganda a favor de China en Estados Unidos desde finales de 2020 hasta 2022, año en el que fue elegida para el cargo.

En concreto, colaboró junto a un socio para gestionar US News Center, un sitio web que pretendía ser una fuente de noticias para la comunidad chino-estadounidense.

Ambos "recibieron y ejecutaron directivas de funcionarios del gobierno de la República Popular China para publicar contenido a favor de China en el sitio web", precisó.

"Este acuerdo de culpabilidad es el último éxito en nuestra determinación de defender la patria contra los intentos de China de corromper nuestras instituciones", celebró por su parte el Primer Fiscal Auxiliar de EUA, Bill Essayli.

La ya exalcadesa de este municipio de unos 54,000 habitantes, ubicado en el noreste de Los Ángeles, fue elegida en noviembre de 2022 para el Consejo Municipal de Arcadia, un órgano de gobierno compuesto por cinco personas del cual el máximo cargo representativo es elegido de forma rotativa.