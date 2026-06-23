Acusan a 11 por robo de vehículos en EUA y enviarlos a México

La fiscalía sostiene que los integrantes de la red modificaban la apariencia de las unidades robadas para dificultar su rastreo.

Once personas fueron acusadas en Colorado por presuntamente integrar una red dedicada al robo de vehículos y remolques en aeropuertos para posteriormente trasladarlos a México, donde las autoridades sospechan que algunos podrían haber terminado en manos de grupos criminales.

La acusación fue presentada por la fiscalía estatal con base en 52 cargos formulados por un gran jurado, entre ellos asociación delictiva, conspiración, robo de vehículos, falsificación y posesión de herramientas utilizadas para cometer robos.

Red operó durante varios meses en Colorado

Según las investigaciones, la organización habría operado entre julio de 2024 y enero de 2025 en al menos siete condados de Colorado, periodo en el que presuntamente sustrajo 41 vehículos con pérdidas estimadas en más de 900 mil dólares.

Las autoridades señalaron que los sospechosos enfocaban sus actividades en estacionamientos de aeropuertos, hoteles cercanos y zonas rurales, aprovechando que los propietarios permanecían fuera de la ciudad durante varios días.

Alteraban vehículos para evitar ser detectados

La fiscalía sostiene que los integrantes de la red modificaban la apariencia de las unidades robadas, intercambiaban placas, alteraban números de identificación vehicular y utilizaban matrículas temporales falsas para dificultar su rastreo.

Además, se investiga si parte de los vehículos enviados a México fueron destinados a organizaciones criminales, aunque esa posible conexión continúa bajo investigación.

Aumentan casos de vehículos robados enviados a México

El caso ocurre en medio de un incremento en los robos de vehículos en aeropuertos de Estados Unidos y su posterior traslado ilegal al país vecino. De acuerdo con datos del Buró Nacional de Seguros contra el Crimen, el número de unidades rastreadas cruzando hacia México desde California, Arizona y Texas aumentó 79 por ciento en los últimos cuatro años.