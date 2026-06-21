Acusa Trump sabotaje en histórico estanque de Washington

Mientras continúa la investigación, cuadrillas gubernamentales trabajan para retirar las algas acumuladas y restaurar el aspecto del monumento .

La apariencia del Estanque Reflectante de Washington, uno de los sitios más emblemáticos de la capital de EUA, se ha convertido en tema de debate luego de que el presidente Donald Trump denunciara presuntos actos de vandalismo relacionados con el deterioro de la estructura y la proliferación de algas en el agua.

El mandatario aseguró que varias personas causaron daños en la zona recientemente renovada del monumento, ubicado entre el Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln. Según explicó, los incidentes habrían contribuido al tono verdoso que actualmente presenta el estanque.

Trump acusa vandalismo en monumento nacional

A través de publicaciones en Truth Social, Trump afirmó que los responsables dañaron el césped de los alrededores y la superficie interior del estanque. También sostuvo que se utilizaron sustancias con la intención de afectar la imagen del lugar.

El presidente señaló además que la Policía de Parques de Estados Unidos ha realizado varias detenciones relacionadas con estos hechos y advirtió que la destrucción de monumentos nacionales puede derivar en sanciones penales.

Detienen a ex atleta olímpico

Uno de los arrestos ocurrió el viernes, cuando agentes federales detuvieron a David Hearn, un ex atleta olímpico de 67 años. Las autoridades lo acusan de provocar daños al revestimiento que ayuda a mantener el característico tono azul del fondo del estanque.

Hearn rechazó las acusaciones y aseguró que únicamente introdujo la mano en el agua durante un recorrido habitual en bicicleta. El hombre deberá comparecer ante un tribunal del Distrito de Columbia el próximo 9 de julio.

Buscan recuperar la imagen del estanque antes del 4 de julio

Mientras continúa la investigación, cuadrillas gubernamentales trabajan para retirar las algas acumuladas y restaurar el aspecto del monumento antes de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de EUA, previstas para el próximo 4 de julio.

La rehabilitación del Estanque Reflectante ha sido uno de los proyectos impulsados por Trump como parte de los preparativos para las conmemoraciones nacionales.