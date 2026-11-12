Acusa Trump a la BBC de manipular su discurso y celebra fallo

El mandatario estadounidense podrá continuar con su demanda por difamación, luego de que un juez rechazara la solicitud de la cadena para desestimar el caso

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario aseguró que el medio de comunicación “atropella la verdad de manera atroz” y destacó que el juez de distrito Jeffrey Kuntz consideró que la cadena había editado un video para hacer parecer que pronunció declaraciones que, según Trump, nunca realizó.

“En este caso, el medio informativo creó la noticia”, escribió el presidente al reproducir un fragmento de la resolución judicial. También advirtió que continuará enfrentando a quienes, a su juicio, intenten engañar a la población estadounidense.

La resolución, emitida este martes, permite que avance la acusación por difamación, luego de que el juez rechazara la solicitud de la BBC para desestimar esa parte del caso. Sin embargo, también desechó una demanda independiente relacionada con prácticas comerciales desleales.

El litigio se originó por un documental del programa Panorama, transmitido en octubre de 2024, en el que la BBC unió fragmentos separados del discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021, antes del asalto al Capitolio.

La edición combinó una parte en la que el entonces presidente pidió a sus simpatizantes marchar hacia el Capitolio con otra en la que utilizó la expresión “luchar con todas sus fuerzas”, pero omitió un segmento en el que llamó a manifestarse pacíficamente.

La cadena reconoció que el montaje generó la impresión equivocada de que Trump había realizado un llamado directo a la violencia y ofreció una disculpa. No obstante, rechazó que esa edición constituya difamación y mantiene su defensa ante los tribunales.

El juez consideró que Trump presentó argumentos suficientes para que su reclamo por daño a la reputación continúe, pero la decisión no determina que la BBC sea legalmente responsable ni demuestra que las acusaciones del presidente sean ciertas.

El caso seguirá su curso en el tribunal federal del Distrito Sur de Florida, mientras Trump busca una indemnización de al menos $10,000 millones de dólares.