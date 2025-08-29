Acusa presidente de Portugal a Trump de ser un 'activo soviético'

Marcelo Rebelo de Sousa acusó al presidente de Estados Unidos de favorecer a Rusia en las negociaciones para tratar de lograr un acuerdo de paz con Ucrania

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, consideró este miércoles que su homólogo estadounidense, Donald Trump, es un "activo soviético" y le acusó de favorecer a Rusia en las negociaciones para tratar de lograr un acuerdo de paz con Ucrania.

"El máximo líder de la mayor superpotencia del mundo es, objetivamente, un activo soviético o ruso", dijo Rebelo de Sousa durante una intervención de la Universidad de Verano del Partido Social Demócrata (PSD), una iniciativa de formación de jóvenes que se celebra hasta el domingo en Castelo de Vide.

"En términos objetivos, el nuevo liderazgo estadounidense ha favorecido estratégicamente a la Federación Rusa. Todos los días hay terribles amenazas con la aplicación de sanciones; ¿alguna sanción estadounidense contra la Federación Rusa? Ninguna", cuestionó.

En este sentido, el presidente luso aseguró que Estados Unidos "ha pasado de ser aliado de una de las partes a árbitro" del conflicto, criticando que excluya tanto a Ucrania como a Europa de las conversaciones mantenidas con Rusia para un acuerdo de paz.

No es la primera vez que Rebelo de Sousa arremete contra Trump: a principios de año alertó que el presidente estadounidense estaba buscando "el deslizamiento de la democracia hacia la dictadura" después de vetar a varios medios de comunicación en la Casa Blanca.

A principios de este año también acusó a su homólogo de favorecer a Rusia en la guerra con Ucrania.