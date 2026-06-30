Acusa Machado cierre aéreo para impedir su retorno a Venezuela

Según Machado, adoptaron medidas para dificultar su retorno y el de otros ciudadanos interesados en colaborar con la atención de la emergencia.

La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció que el Gobierno de Venezuela habría cerrado el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país, luego de que anunciara su intención de viajar para apoyar a las víctimas de los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la dirigente informó que se encuentra en Ciudad de Panamá y aseguró que buscaba regresar a territorio venezolano para acompañar a los afectados por la emergencia y participar en las labores de apoyo a las comunidades impactadas.

Machado acusa obstáculos para regresar a Venezuela

La opositora sostuvo que decidió volver al país al considerar que la tragedia requería la presencia y participación de los venezolanos dentro y fuera de sus fronteras.

“El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar”

Según Machado, las autoridades venezolanas adoptaron medidas para dificultar su retorno y el de otros ciudadanos interesados en colaborar con la atención de la emergencia.

La dirigente también denunció presuntas restricciones para la distribución de alimentos y medicinas enviadas por ciudadanos, así como obstáculos a equipos internacionales de rescate y periodistas que cubren las consecuencias de los sismos.

Asegura que continuará buscando volver al país

Machado afirmó que, aunque la supuesta medida sobre el espacio aéreo fue revertida, existen amenazas contra personas que intentan facilitar su ingreso a Venezuela.

“Esto no se trata de mí, somos miles, millones que queremos estar juntos”

La dirigente indicó que está dispuesta a realizar las gestiones necesarias para concretar su regreso y colaborar en los esfuerzos de asistencia y reconstrucción.

Además, señaló que busca acompañar a la población durante el duelo por las víctimas y fortalecer la coordinación de iniciativas ciudadanas para atender las necesidades generadas por la catástrofe.

Terremotos dejaron más de 1,700 fallecidos

Venezuela fue sacudida el 24 de junio por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5. De acuerdo con los datos reportados hasta ahora, los movimientos telúricos han dejado 1,719 personas fallecidas y más de 5,000 heridas.

Las autoridades y organismos de emergencia continúan atendiendo los daños ocasionados en viviendas, edificios e infraestructura en distintas regiones del país.

Su posible regreso genera atención internacional

Machado permanece exiliada desde finales de 2025, después de haber permanecido en la clandestinidad tras las elecciones presidenciales de 2024 para evitar ser detenida por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Durante una entrevista reciente con Fox News, aseguró que regresará pronto a Venezuela. Sin embargo, reportes citados por The New York Times señalan que sectores de la Administración del presidente Donald Trump consideran inoportuna una solicitud de apoyo realizada por la líder opositora para facilitar ese retorno.