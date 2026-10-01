Acusa Justicia a jueces de Minnesota por hablar de redadas

El Departamento de Justicia presentó una queja contra siete jueces por sus declaraciones a The New York Times sobre operativos migratorios en Minnesota

El Departamento de Justicia presentó este miércoles una queja por conducta judicial indebida contra siete jueces federales de Minnesota que hablaron con periodistas sobre las redadas migratorias que ocurrieron en este estado en enero pasado.

En concreto, la queja se refiere al artículo del periódico The New York Times titulado "El auge de Trump en Minnesota amenazó la democracia, advierte un juez".

La historia, publicada el pasado 17 de septiembre, explica que el juez Patrick Schiltz, del Distrito de Minnesota, concedió una entrevista de 90 minutos, en la que se refirió a los disturbios de enero pasado por las redadas en ese estado, que se saldaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

Otros seis "miembros de la judicatura federal de Minnesota" también "accedieron a hablar con The New York Times sobre los disturbios del invierno pasado", asegura la queja.

La entrevista incluyó a seis de los siete jueces que estaban en activo en Minnesota durante enero.

"Éticamente, los jueces tienen prohibido hacer comentarios públicos sobre casos pendientes en cualquier tribunal, así como emitir declaraciones políticas o de opinión sobre asuntos que estén o hayan estado bajo su consideración", apuntó el Departamento.

El fiscal general de EE.UU., Todd Blanche, dijo en un comunicado que la conducta de los jueces ha socavado la confianza pública en la imparcialidad del poder judicial en Minnesota.

La denuncia solicita que los jueces que hablaron con el periódico neoyorquino sobre casos de inmigración se inhiban de cualquier asunto relacionado con el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., dado que el público ahora cuestiona razonablemente su imparcialidad en casos que involucran a dicha agencia.

Asimismo, la denuncia solicita que el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Octavo Circuito inicie una investigación sobre la conducta indebida y poco ética de los jueces.