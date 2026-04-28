Acusa Irán a EUA de actuar como 'piratas' y 'terroristas'

Se afirmó que el bloqueo marítimo impuesto por EUA amenaza la seguridad en rutas clave como el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, acusó a EUA de actuar como “piratas” y “terroristas” tras el bloqueo naval ordenado por el presidente Donald Trump, al señalar que estas acciones afectan la navegación internacional.

Durante una conferencia en la sede de la ONU en Nueva York, el diplomático denunció que las medidas estadounidenses incluyen la incautación de buques y la detención de tripulaciones en aguas internacionales.

¿Por qué Irán acusa a EUA de piratería?

Iravani aseguró que las acciones de EUA constituyen una violación al derecho internacional, al señalar que se han confiscado embarcaciones iraníes y retenido a sus tripulantes.

“Los Estados Unidos están actuando como piratas y terroristas que atacan a buques mercantes mediante la coacción y la intimidación, secuestrando a la tripulación, confiscando el barco y tomando a los tripulantes como rehenes”.

El embajador también criticó a países miembros del Consejo de Seguridad por no pronunciarse contra estas medidas.

Señalamientos por tensión en rutas marítimas

El diplomático afirmó que el bloqueo marítimo impuesto por EUA amenaza la seguridad en rutas clave como el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, uno de los pasos más importantes para el comercio energético global.

“Es lamentable que algunos miembros ignoren deliberadamente la imposición por parte de Estados Unidos de un bloqueo marítimo que amenaza la navegación internacional”.

Indicó que Irán mantiene control en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad y continuidad del tránsito marítimo en un entorno que calificó como volátil.

Irán justifica medidas en el estrecho de Ormuz

Iravani sostuvo que las acciones iraníes buscan equilibrar la seguridad nacional con la libre navegación, en medio de un escenario de tensión creciente en la región.

Además, subrayó que Irán no está obligado por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982, al no ser parte de este acuerdo internacional.

“La responsabilidad ante toda interrupción u obstrucción en las vías marítimas radica directamente en Estados Unidos y sus patrocinadores”.

El conflicto ocurre en un contexto de negociaciones detenidas entre ambas naciones. El canciller iraní, Abás Araqchí, abandonó recientemente Pakistán sin avances en diálogo con Washington.

De acuerdo con reportes, Irán presentó una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y reducir tensiones, mientras plantea posponer las discusiones sobre su programa nuclear para una etapa posterior.

Hasta ahora, no se han anunciado nuevos encuentros entre representantes de ambos países, lo que mantiene la incertidumbre sobre la situación en la región.