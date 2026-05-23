Acusa EUA a 2 ciudadanos chinos de blanquear dinero para carteles

Los acusados, Ruhuan Zhen y Hongce Wu, que están prófugos, supuestamente participaron en una trama de blanqueo vinculada con carteles mexicanos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó este viernes una acusación contra dos ciudadanos chinos por blanquear dinero procedente del narcotráfico para organizaciones criminales de varios países, entre ellas carteles mexicanos.

Los acusados, Ruhuan Zhen y Hongce Wu, que están prófugos, supuestamente participaron en una trama de blanqueo vinculada con el cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación desde noviembre de 2016 hasta abril de 2025, según un comunicado.

Las autoridades estadounidenses alegan que Zhen, Wu y otros delincuentes usaron métodos clandestinos como transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, 'apps' de mensajería encriptadas, un sistema de verificación mediante números de serie y operaciones comerciales.

Los acusados presuntamente lavaron "volúmenes considerables de ingresos del narcotráfico", incluyendo cocaína y fentanilo, en nombre de organizaciones criminales transnacionales a lo largo de Estados Unidos, México, América Latina y China, a lo largo de años, indican.

Los hombres afrontan un máximo de 20 años de cárcel por un delito de conspiración de blanqueo de dinero relacionado con carteles.

Fueron imputados por un gran jurado de Virginia en abril de 2025, pero la Justicia divulgó hoy el caso, que forma parte de la 'Operación Recuperar Estados Unidos' (Operation Take Back America), enfocada en "repeler la invasión de la inmigración ilegal y lograr la eliminación total de los carteles".