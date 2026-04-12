Acusa Benjamin Netanyahu a España de ofensiva diplomática

Netanyahu endurece postura contra España al acusarla de ofensiva diplomática y ordena retirar representantes en medio de tensión por conflicto en Medio Oriente

La relación entre Israel y España entró en una fase de alta tensión luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusara al gobierno español de mantener una postura hostil y anunciara medidas diplomáticas en respuesta.

El señalamiento ocurre en medio del conflicto en Medio Oriente y tras una serie de críticas del gobierno de España hacia las acciones militares de Israel, lo que ha derivado en un intercambio creciente de declaraciones entre ambas naciones.

Israel toma medidas contra representación española

Como parte de la respuesta, el gobierno israelí ordenó retirar a representantes de España de un centro de coordinación ubicado en Kiryat Gat, un espacio vinculado a labores de cooperación en materia de seguridad regional.

La decisión marca un punto de inflexión en la relación bilateral, al excluir a España de mecanismos operativos relevantes en el contexto del conflicto.

Netanyahu acusa ofensiva política

El mandatario israelí elevó el tono al acusar directamente a España de impulsar acciones diplomáticas en su contra y de desacreditar a las fuerzas armadas de su país.

מדינת ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו.



ספרד הכפישה את גיבורינו, חיילי צה״ל, חיילי הצבא המוסרי בעולם.



ולכן הנחיתי לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל.



מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת, לא יהיה שותף… pic.twitter.com/PpWDcjNdzb — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 10, 2026

“España ha difamado a nuestros héroes, los soldados de las FDI, los soldados del ejército más moral del mundo. Por lo tanto, he instruido hoy que se retire a los representantes de España del centro de coordinación en Kiryat Gat." " Aquellos que atacan al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas no serán nuestros socios en lo que respecta al futuro de la región", mencionó Benjamin Netanyahu en un video en sus redes sociales.

Con estas declaraciones, Netanyahu dejó claro que su gobierno responderá a cualquier postura que considere adversa, en un momento de creciente presión internacional sobre Israel.

Origen del conflicto con España

El choque diplomático se explica por la postura del gobierno español, que ha cuestionado las operaciones militares israelíes en Gaza y ha insistido en la necesidad de respetar el derecho internacional.

España también ha promovido posiciones más críticas dentro de organismos europeos, lo que ha sido interpretado por Israel como un alineamiento en su contra.

En respuesta, autoridades israelíes han señalado que estas posturas no solo afectan la relación bilateral, sino que también influyen en la cooperación internacional en la región.

Escalada en un contexto regional complejo

La confrontación diplomática ocurre en un momento de alta tensión en Medio Oriente, donde continúan los enfrentamientos y los intentos por alcanzar acuerdos de alto el fuego enfrentan múltiples obstáculos.

En este escenario, las diferencias entre aliados occidentales sobre cómo abordar el conflicto han generado fricciones adicionales, particularmente entre países europeos e Israel.

Analistas advierten que este tipo de medidas podría debilitar los mecanismos de coordinación internacional y complicar aún más los esfuerzos para estabilizar la región.

Relación bilateral sin señales de distensión

Hasta el momento, no se han reportado avances hacia una reducción de tensiones entre ambos países. Por el contrario, continúan los intercambios de posicionamientos públicos y decisiones diplomáticas.

El conflicto entre Israel y España refleja una disputa más amplia sobre el enfoque frente a la crisis en Medio Oriente, en la que convergen intereses políticos, estratégicos y humanitarios.

Mientras tanto, la comunidad internacional mantiene la atención en el desarrollo de estos acontecimientos, ante el riesgo de que las diferencias diplomáticas escalen y afecten la cooperación en la región.