Acuerdan Ucrania y Rusia tregua energética: Trump

Donald Trump anunció este domingo que ambos países han acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que Rusia y Ucrania han acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global.

"Con efecto inmediato, se establece un alto el fuego en materia energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han dado su consentimiento. ¡No lo infrinjan!", escribió Trump en un breve mensaje en su red social Truth Social.

La comunicación llega un día después de que el presidente estadounidense arremetiera contra Zelenski por autorizar los repetidos ataques ucranianos de las últimas semanas sobre refinerías rusas y asegurara que "ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente".

Los bombarderos de Kiev contra estas instalaciones han contribuido a una mayor escalada de los precios del diésel, ya de por sí afectados por el choque de oferta provocado por la guerra de Irán, debido al peso que Rusia tiene en las exportaciones globales de este combustible.

Zelenski se declara "sorprendido" de anuncio de Trump de un alto el fuego

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se mostró este domingo "sorprendido" de una presunta tregua energética bilateral acordada por Kiev y Moscú.

“El anuncio del alto el fuego me sorprende”, dijo Zelenski el domingo, después de que su contraparte estadounidense, Uart , afirmara inesperadamente que tanto Kiev como Moscú habían acordado detener los ataques contra los sistemas energéticos del otro.

"Ucrania estará dispuesta a detener los ataques contra las refinerías rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética", había declarado antes haciendo hincapié en que cualquier desescalada debe ser mutua y estar respaldada por garantías reales.

Añadió además que un alto el fuego en materia energética es posible, pero que el presidente ruso, Vladimir Putin, no lo desea.