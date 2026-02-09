Activistas lanzan mensaje “ICE fuera” en entorno del Super Bowl

El encuentro tiene lugar en un momento de gran tensión en Estados Unidos por la ofensiva migratoria del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump

Activistas repartieron este domingo toallas con el lema de 'ICE Out (Fuera ICE)' en los exteriores del Levi's Stadium de Santa Clara (California), donde New England Patriots y Seattle Seahawks están disputando el Super Bowl LX.

Mensaje visual y grupo organizador

Imágenes difundidas muestran las toallas que el grupo 'Contra-Ice' repartió a los aficionados antes del inicio del encuentro, y donde además del lema contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), también se observa un conejo que patea un balón de fútbol americano situado dentro de un hielo.

Llamado a mostrar las toallas durante el partido

Las toallas incluyen un código QR en el que, según el citado medio, el grupo proinmigrante pide a los espectadores que las muestren durante el partido con el lado de 'ICE Out' hacia el campo cada vez que los árbitros señalicen una penalización.

Contexto político y tensión migratoria

El encuentro tiene lugar en un momento de gran tensión en Estados Unidos por la ofensiva migratoria del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado violentas redadas migratorias en estados demócratas.

Dos ciudadanos estadounidenses murieron tiroteados por agentes del ICE en operativos migratorios en Mineápolis el pasado enero.

Reacciones por artistas del medio tiempo

Además, la presencia del artista puertorriqueño Bad Bunny como protagonista del espectáculo del entretiempo del partido, y del grupo de rock abiertamente anti Trump, Green Day, ha despertado críticas en sectores conservadores de la sociedad estadounidense y en el propio presidente.

Trump tenía inicialmente previsto asistir al Super Bowl LX, pero acabó dando marcha atrás, asegurando que Bad Bunny y Green Day eran "una pésima elección".

Con Información de EFE.....