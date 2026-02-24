Activistas cuelgan foto del expríncipe Andrés en el Louvre

Activistas colgaron una imagen del duque de York en el museo parisino tras su reciente interrogatorio policial en Reino Unido

Activistas del colectivo británico Everyone Hates Elon realizaron este domingo una protesta simbólica en el Museo del Louvre, en París, al colgar durante unos minutos una fotografía del príncipe Andrés de York, hermano del rey Carlos III del Reino Unido.

La imagen, captada por un fotógrafo de Reuters tras la reciente comparecencia policial del duque, fue colocada en una de las salas junto a un cartel con la frase “Now he sweats – 2026” (“Ahora suda – 2026”).

El colectivo señaló que la acción buscaba ridiculizar al integrante de la familia real británica. Según la propia organización, la intervención duró solo unos minutos antes de que personal del museo retirara el material.

Posteriormente, el grupo difundió fotografías de la protesta en su cuenta oficial de Instagram.

Interrogatorio reaviva polémica

El príncipe Andrés fue retenido por la policía británica durante aproximadamente once horas para rendir declaración, tras lo cual fue liberado bajo investigación.

Las autoridades indagan su presunta relación con filtraciones de documentos sensibles del Gobierno del Reino Unido que habrían sido compartidos con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

Las sospechas se centran en el periodo entre 2001 y 2011, cuando el entonces príncipe fungía como representante especial para comercio e inversión del Reino Unido, cargo que le otorgaba acceso a información estratégica.

Aunque el Palacio de Buckingham no ha emitido comentarios sobre la protesta en París, el episodio evidencia que el escándalo que involucra al duque de York continúa generando repercusiones mediáticas y sociales fuera del Reino Unido.