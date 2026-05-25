Activistas australianos regresan tras ser detenidos por Israel

A pesar de las lesiones denunciadas, los activistas aseguraron que mantendrán su postura y respaldo a las acciones humanitarias dirigidas hacia Gaza

Siete integrantes australianos de la Flotilla Global Sumud regresaron este lunes a Sídney después de permanecer detenidos en Israel tras intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza, en medio de denuncias por presuntos abusos físicos y malos tratos durante su arresto y posterior custodia.

Los activistas arribaron al aeropuerto internacional de Sídney luego de haber sido liberados y deportados previamente a Estambul junto con otros participantes de la flotilla interceptada por autoridades israelíes.

A su llegada fueron recibidos por familiares, simpatizantes y organizaciones de apoyo que se congregaron en la terminal aérea.

Activistas relatan presuntas agresiones durante custodia

Uno de los integrantes del grupo, Zack Schofield, aseguró que durante la detención los activistas fueron víctimas de “violencia y humillación” por parte de agentes israelíes.

“Hoy van a escuchar sobre los abusos que experimentaron a manos del aliado de Australia, el Estado de Israel”, declaró Schofield tras su llegada a Sídney.

El activista compareció ante medios de comunicación utilizando un conjunto deportivo entregado por las autoridades israelíes, cuyo logotipo había sido cubierto.

Los participantes señalaron que, incluso después de encontrarse en la zona de embarque del aeropuerto israelí volvieron a ser agredidos presuntamente por personal de seguridad.

Según testimonios difundidos por integrantes de la organización Global Movement to Gaza, algunos activistas presentaban hematomas, fracturas y otras lesiones derivadas del arresto.

Uno de los australianos reportó fracturas y conmoción cerebral

Otro de los integrantes de la flotilla, Surya McEwan, afirmó haber recibido múltiples golpes en el rostro y distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con su testimonio, sufrió una fractura en el pómulo, una contusión pulmonar y una conmoción cerebral durante los hechos.

A pesar de las lesiones denunciadas, los activistas aseguraron que mantendrán su postura y respaldo a las acciones humanitarias dirigidas hacia Gaza.

“Pueden haber dejado nuestros cuerpos heridos, pero nuestro espíritu sigue intacto”, expresó la organización en redes sociales.

Israel rechaza acusaciones por presuntos malos tratos

Las autoridades israelíes rechazaron las acusaciones realizadas por los activistas australianos.

El embajador israelí en Australia, Hillel Newman, afirmó previamente que ninguno de los más de 400 integrantes de la flotilla interceptada resultó herido durante el operativo.

Las declaraciones surgieron después de que circularan imágenes del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, realizando burlas hacia los activistas detenidos mientras sostenía una bandera israelí.

Según el embajador, ese comportamiento fue posteriormente condenado por autoridades del propio Gobierno israelí.

Se espera que el resto de los activistas australianos regresen a su país en los próximos días.