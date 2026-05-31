Activista opositor vuelve a Venezuela tras un año exiliado

El dirigente opositor afirmó que cumplió la promesa de volver al país después de un año fuera por la persecución política denunciada por su partido

El activista opositor Marcos Velazco, integrante del partido Vente Venezuela, regresó este sábado a Venezuela tras permanecer más de un año en el exilio, en un movimiento que se suma al retorno reciente de otros dirigentes antichavistas en medio de una nueva etapa política en el país.

Velazco, secretario político de la organización en Caracas y colaborador del entorno de María Corina Machado, confirmó su regreso mediante un mensaje en redes sociales, donde aseguró que volvió para reencontrarse con su familia y retomar su vida en territorio venezolano.

Marcos Velazco confirma su regreso a Venezuela

El dirigente opositor afirmó que cumplió la promesa de volver al país después de más de un año fuera por motivos vinculados a la persecución política denunciada por su partido.

"La promesa de regresar se cumplió. Estoy de vuelta en mi país, estoy en casa. Vine a reencontrarme con mi familia, a abrazar a mi hijo, a volver a ver a viejos amigos, a caminar nuestras calles y apreciar la grandeza de nuestra nación".

Vente Venezuela celebró el retorno de Velazco y destacó que el dirigente pudo reencontrarse con su hijo, familiares y seres queridos tras el periodo de exilio.

En su mensaje, el opositor también afirmó que continuará su lucha hasta que otros venezolanos puedan regresar y hasta que todos los presos políticos sean liberados.

El retorno de Velazco ocurre después de que otros dirigentes opositores también informaran su llegada a Venezuela durante las últimas semanas.

Entre ellos se encuentran Roberto Marrero, exdirector de despacho de Juan Guaidó; el exdiputado José Guerra; así como Lester Toledo y Yon Goicoechea, vinculados a Voluntad Popular.

También se reportó el regreso de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, quien aún enfrenta medidas cautelares en el país.

Oposición exige garantías para el retorno de exiliados

Marcos Velazco es hijo de Julio Velazco, expreso político liberado en marzo después de permanecer seis meses detenido.

Vente Venezuela denunció en su momento que Julio Velazco fue víctima de desaparición forzada, caso que incrementó la presión sobre el entorno familiar del activista y reforzó las denuncias de persecución contra dirigentes opositores.

El regreso de varios dirigentes ocurre mientras el sector mayoritario de la oposición exige la liberación plena de presos políticos, garantías para el retorno seguro de exiliados y la normalización del espacio cívico y político en Venezuela.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han pedido que cualquier nueva etapa política incluya condiciones de seguridad para quienes salieron del país por persecución, así como el desmantelamiento de estructuras represivas y grupos armados.

El retorno de Velazco se interpreta como parte de una recomposición gradual de la oposición dentro del país, aunque persisten reclamos sobre garantías políticas, medidas judiciales pendientes y condiciones para que más venezolanos puedan volver sin riesgo.