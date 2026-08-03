Activan plan de emergencia tras fuerte sismo en El Cairo, Egipto

Las autoridades de El Cairo también mantuvieron recorridos y labores de supervisión para descartar daños en edificios, vialidades e infraestructura

Un sismo de magnitud 5.2 sorprendió durante la madrugada de este lunes a habitantes de El Cairo y de distintas localidades cercanas al canal de Suez, sin que las autoridades egipcias reportaran víctimas ni daños materiales durante las primeras revisiones.

El movimiento ocurrió alrededor de las 03:00 horas, tiempo local, y tuvo su epicentro a unos 38 kilómetros de la ciudad de Suez y aproximadamente 120 kilómetros al este de la capital egipcia.

Debido a que el temblor se originó a una profundidad cercana a los 10 kilómetros, fue percibido con claridad en diferentes puntos de la región, pese a tratarse de un movimiento de magnitud moderada.

Activan protocolo de emergencia tras el sismo

El Ministerio de Salud de Egipto activó un plan preventivo para mantener comunicación con las autoridades sanitarias de las distintas provincias y dar seguimiento a cualquier posible afectación relacionada con el movimiento telúrico.

Hasta el último balance disponible, los hospitales y servicios de emergencia no habían recibido reportes de personas lesionadas. Las autoridades de El Cairo también mantuvieron recorridos y labores de supervisión para descartar daños en edificios, vialidades e infraestructura.

El monitoreo continuará durante las próximas horas ante la posibilidad de que se presenten réplicas, aunque los especialistas anticiparon que, en caso de ocurrir, serían de menor intensidad que el evento principal.

Piden mantenerse lejos de edificios deteriorados

Los organismos de auxilio recomendaron a la población evitar acercarse a construcciones antiguas o inmuebles que presenten grietas, desprendimientos u otros signos de daño, especialmente mientras concluyen las inspecciones.

También solicitaron conservar la calma, atender únicamente la información difundida por las instituciones oficiales y no utilizar elevadores si vuelve a sentirse un movimiento.

Aunque Egipto registra actividad sísmica con cierta regularidad, la mayoría de los movimientos detectados en su territorio y zonas próximas son de intensidad baja o moderada. La cercanía con regiones tectónicamente activas, como el golfo de Suez, el mar Rojo y el golfo de Aqaba, provoca que algunos terremotos sean perceptibles en El Cairo y otras ciudades del país.