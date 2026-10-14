Acortan demócratas distancia con Abbott en la carrera por Texas

Gina Hinojosa supera al republicano en algunos sondeos, mientras otros favorecen al gobernador y dirigentes demócratas impulsan más recursos para disputar Texas

Un escenario político que no se había visto desde hace más de 30 años es el que registra el vecino estado de Texas: los demócratas podrían arrebatarles a los otrora invencibles republicanos la gubernatura y el Senado.

Es tan grande la posibilidad de que eso ocurra en las elecciones que se realizarán dentro de tres semanas, el 3 de noviembre, que la contienda texana se ha colocado en el centro de atención de todo Estados Unidos, al grado de que liderazgos nacionales demócratas están llamando a que su partido y los donantes inviertan más a favor de sus candidatos.

Expertos sostienen que este escenario, entre otros motivos, es resultado de la política agresiva del presidente Donald Trump y su partido contra los migrantes, algunos de los cuales incluso han muerto en las redadas del ICE.

En Texas viven millones de personas de origen latino, especialmente mexicanos, muchos de ellos originarios de Nuevo León.

Además, la candidata demócrata, Gina Hinojosa, sostiene que los texanos enfrentan mayores gastos en vivienda, electricidad, alimentos y atención médica. También acusa a su oponente republicano, el actual mandatario Greg Abbott, de favorecer a grandes corporaciones y donantes políticos.

A tres semanas de las elecciones del 3 de noviembre, la disputa por la gubernatura de Texas muestra una competencia mucho más cerrada de lo que reflejaban las primeras encuestas del año, con la demócrata Gina Hinojosa registrando ventajas sobre el gobernador republicano Greg Abbott en algunos sondeos recientes.

Las mediciones de YouGov y The New York Times/Siena colocan a Hinojosa entre uno y tres puntos por encima de Abbott, aunque Fox News mantiene una ventaja de cinco puntos para el mandatario y los promedios de encuestas todavía favorecen ligeramente al republicano.

La contienda adquiere relevancia porque Texas no tiene un gobernador demócrata desde enero de 1995, cuando concluyó la administración de Ann Richards.

Abbott, que busca un cuarto mandato consecutivo, ganó su última elección en 2022 por casi 11 puntos porcentuales.

El costo de vida, los impuestos y la educación pública figuran entre los principales temas de campaña, en una disputa que también ha despertado el interés de dirigentes demócratas nacionales.

Dirigentes demócratas ven una oportunidad en Texas

La creciente competitividad de la elección ha provocado llamados de dirigentes demócratas para incrementar la inversión en la campaña de Hinojosa.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, se ha pronunciado a favor de invertir recursos para disputar Texas.

En un artículo publicado el 12 de octubre, argumentó que el partido debe dejar de concentrarse únicamente en defender sus posiciones y comenzar a competir de manera más agresiva en estados tradicionalmente republicanos.

Pritzker sostuvo que hace poco tiempo pocos habrían imaginado a los demócratas en una posición tan competitiva en Texas.

También destacó el potencial de las campañas de Hinojosa y del candidato demócrata al Senado, James Talarico.

Sus declaraciones reflejan el interés nacional que ha adquirido la contienda, aunque el respaldo de un dirigente demócrata no constituye por sí mismo evidencia de que la candidata vaya a ganar.

En paralelo, CBS News informó el 5 de octubre que dirigentes demócratas latinos habían solicitado a la Asociación de Gobernadores Demócratas aumentar el respaldo financiero a Hinojosa, después de que una encuesta de The New York Times/Siena la colocara tres puntos por delante de Abbott.

La petición evidencia que sectores del partido consideran que la contienda merece una inversión mayor, aunque también revela que la campaña enfrenta el desafío de transformar el avance en las encuestas en una operación electoral competitiva.

Tres encuestas muestran una contienda cerrada, pero el promedio todavía favorece a Abbott

Los sondeos publicados entre finales de septiembre y octubre muestran que la elección por la gubernatura de Texas está lejos de tener un resultado definido.

Sin embargo, la posición de cada candidato varía según la firma que realizó el estudio.

De acuerdo con el seguimiento electoral del Texas Politics Project, de la Universidad de Texas en Austin, los resultados más relevantes incluyen:

YouGov: en una encuesta levantada del 28 de septiembre al 5 de octubre entre 3,625 votantes probables, Hinojosa obtuvo 48% de las preferencias, frente a 47% de Abbott. La ventaja demócrata fue de un punto.

en una encuesta levantada del 28 de septiembre al 5 de octubre entre 3,625 votantes probables, Hinojosa obtuvo 48% de las preferencias, frente a 47% de Abbott. La ventaja demócrata fue de un punto. The New York Times/Siena College: en el sondeo realizado del 21 al 30 de septiembre, Hinojosa registró 49%, contra 46% del gobernador. La diferencia fue de tres puntos.

en el sondeo realizado del 21 al 30 de septiembre, Hinojosa registró 49%, contra 46% del gobernador. La diferencia fue de tres puntos. Fox News: en su encuesta del 24 al 28 de septiembre, Abbott se mantuvo al frente con 52%, mientras Hinojosa obtuvo 47%, una ventaja republicana de cinco puntos.

Los resultados reflejan que las diferencias entre candidatos se encuentran dentro o cerca de los márgenes de error reportados por las encuestadoras, lo que hará sumamente reñida la elección del 3 de noviembre.

Pese a los sondeos que colocan a Hinojosa por encima de Abbott, el promedio electoral de RealClearPolitics, actualizado con encuestas hasta el 5 de octubre, registró 48.1% para el gobernador y 46.2% para la demócrata, una diferencia de 1.9 puntos.

El portal clasificó la contienda como toss-up, término utilizado para describir una elección sin un favorito suficientemente claro. Aunque Abbott mantiene una ventaja en ese promedio, la distancia es menor que la que históricamente ha conseguido frente a sus contrincantes demócratas.

El seguimiento de OnPoint Politics, actualizado el 5 de octubre, también colocó al gobernador al frente, con 49.2%, frente a 45.9% de Hinojosa. Su análisis de tendencias, sin embargo, identificó un desplazamiento reciente de las preferencias en dirección a la candidata demócrata.

La diferencia entre los promedios y los sondeos individuales es importante: mientras algunas mediciones captan una ventaja demócrata, otras mantienen a Abbott al frente. Por ahora, los datos respaldan la existencia de una contienda competitiva.

Cook Political Report identifica un cambio en la contienda

Uno de los indicadores relevantes para evaluar la competencia es Cook Political Report, una publicación especializada en el análisis de elecciones estadounidenses y en la clasificación de contiendas.

El 1 de octubre, la campaña de Hinojosa informó que Cook había movido por segunda ocasión su evaluación de la elección en dirección a la demócrata.

Según el comunicado, el análisis describió un cambio político de base que estaría favoreciendo a la candidata y señaló que las encuestas independientes recientes mostraban resultados competitivos.

La clasificación de Cook no equivale a una encuesta ni asigna directamente porcentajes de voto: es una evaluación analítica de las posibilidades de cada candidato.

Su importancia radica en que incorpora elementos adicionales a una medición puntual, como la evolución política de la contienda.

Educación e impuestos marcan el choque entre los candidatos

Hinojosa ha centrado su discurso en el costo de vida, la educación pública y la necesidad de revisar las políticas fiscales del gobierno estatal.

En una declaración publicada el 14 de septiembre, Hinojosa afirmó que los habitantes del estado están pagando más por servicios esenciales y defendió la eliminación de beneficios fiscales corporativos como una vía para financiar sus propuestas.

Sus señalamientos forman parte de su estrategia de campaña y deben distinguirse de datos verificados de manera independiente.

Abbott, por su parte, ha defendido su gestión y ha presentado propuestas para reducir los costos de los hogares. El 12 de octubre, durante una visita a McAllen, el gobernador promovió su agenda de asequibilidad, crecimiento del empleo y desarrollo económico.

El contraste ofrece una pista sobre la estrategia de ambos candidatos: Hinojosa busca convertir el costo de vida y el financiamiento de las escuelas en argumentos contra la continuidad republicana; Abbott intenta mantener el respaldo de los votantes con su discurso sobre empleo, seguridad fronteriza y reducción de impuestos.

Abbott enfrenta su desafío electoral más competitivo en años

El gobernador llega a la elección con las ventajas de un titular que busca la reelección, una estructura política consolidada y una campaña con mayor capacidad de gasto.

Sin embargo, las encuestas que colocan a Hinojosa por delante, junto con la atención que la contienda recibe de dirigentes nacionales, indican que los demócratas consideran que la elección puede ser más competitiva de lo esperado.

La cobertura del Houston Chronicle ha señalado que los sondeos recientes muestran a Hinojosa más cerca de derrotar a Abbott que algunos de sus anteriores contrincantes. El diario también ha destacado la diferencia de recursos entre las campañas, un factor que puede influir en la exposición de los candidatos, pero que no determina por sí solo el resultado.

La elección del 3 de noviembre será la prueba decisiva para saber si el avance de Hinojosa se traduce en votos suficientes para romper el dominio republicano en la gubernatura.

Por ahora, la conclusión más respaldada por las mediciones es que Abbott conserva una posición competitiva, pero ya no puede tratar la contienda como una victoria asegurada.

Hinojosa, en cambio, necesita mantener el impulso, ampliar su apoyo más allá de sus bases y convertir la preocupación por la economía y la educación en participación electoral.