'Aceptaré los resultados de elecciones intermedias': Trump

El mandatario estadounidense atribuyó los resultados desfavorables para su partido al hecho de que él no aparecía en las boletas electorales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que aceptará los resultados de las elecciones de medio mandato y que está dispuesto a trabajar con los demócratas, incluso ante las derrotas de candidatos republicanos respaldados por él.

En una entrevista con The New York Times, realizada la noche del martes mientras seguía el conteo desde la Casa Blanca, Trump aseguró que respetará los resultados electorales y expresó su disposición a alcanzar acuerdos con sus opositores.

“Estoy totalmente dispuesto a aceptar esos resultados”, declaró. También señaló que su gobierno espera colaborar con los demócratas y que probablemente podrán llegar a acuerdos.

Trump atribuye derrotas republicanas a su ausencia en la boleta

El mandatario atribuyó los resultados desfavorables para su partido al hecho de que él no aparecía en las boletas electorales. Además, aseguró que no se arrepentía de haber respaldado a candidatos republicanos como la senadora Darline Graham, de Carolina del Sur, y Ken Paxton, fiscal general de Texas.

Las declaraciones se produjeron mientras los demócratas avanzaban hacia el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Graham perdió su escaño, mientras que Paxton se encontraba rezagado en su contienda por un puesto en la Cámara Alta.

Durante la entrevista, Trump comentó que estaba siguiendo los resultados en tiempo real y reaccionó a la derrota de Graham. También mencionó al senador Lindsey Graham, fallecido en julio, al considerar que probablemente habría ganado las elecciones si hubiera participado.