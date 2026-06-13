Aceptan EUA e Irán texto de un acuerdo para fin de la guerra

El primer ministro de Pakistán aseguró que la posibilidad de alcanzar la paz es más alta que en cualquier otro momento desde el inicio de la guerra.

Estados Unidos e Irán dieron un paso decisivo hacia el fin de la guerra en Oriente Medio al aceptar el texto de un acuerdo que busca detener el conflicto iniciado a finales de febrero y abrir la puerta a una negociación más amplia sobre el programa nuclear iraní.

El anuncio fue realizado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien aseguró que ambas partes ya aprobaron un texto final preliminar y que los mediadores trabajan actualmente en los últimos detalles para concretar la firma del pacto.

"La paz nunca ha estado tan cerca como ahora", afirmó Sharif al referirse al avance de las negociaciones.

El acuerdo aún requiere ajustes técnicos

De acuerdo con autoridades involucradas en el proceso, el documento establecería oficialmente el fin de las hostilidades entre Washington y Teherán, mientras que los aspectos más complejos relacionados con el programa nuclear iraní serían negociados durante los siguientes 60 días.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, confirmó que las conversaciones avanzan y aseguró que un acuerdo "nunca ha estado más cerca". El presidente Donald Trump también ha insistido en las últimas semanas en que las negociaciones registran progresos importantes.

Un funcionario estadounidense indicó que el borrador contempla iniciar el proceso para retirar o destruir el uranio altamente enriquecido de Irán, considerado uno de los principales puntos de conflicto entre ambas naciones.

Ormuz y las sanciones están sobre la mesa

Fuentes regionales señalaron que el acuerdo también podría incluir la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas natural que ha sufrido afectaciones desde el inicio de la guerra.

Además, se prevé que el pacto contemple el levantamiento gradual de sanciones económicas contra Irán y la liberación de activos iraníes congelados en el extranjero.

La guerra ha tenido repercusiones más allá de Oriente Medio, provocando tensiones en los mercados energéticos y elevando los costos del combustible y diversos productos básicos en distintas regiones del mundo.

Israel mantiene reservas sobre el pacto

Aunque Israel no participa directamente en las negociaciones, el gobierno de Benjamin Netanyahu reiteró que mantiene su postura de impedir que Irán desarrolle armas nucleares. Funcionarios israelíes también han señalado que esperan que Washington garantice la protección de sus intereses estratégicos en cualquier acuerdo final.

Mientras continúan las conversaciones, los mediadores confían en que la firma pueda concretarse en los próximos días, consolidando el primer gran avance diplomático desde el inicio de una guerra que alteró el equilibrio político y energético de la región.