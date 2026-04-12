Acepta Irán negociaciones de paz pero desconfía de EUA

El embajador iraní en España, Reza Zabib, habló sobre la postura del país después de que previamente fuera atacado mientras sostenía conversaciones diplomáticas

Irán aceptó iniciar negociaciones de paz con Estados Unidos en Islamabad bajo un enfoque de “buena voluntad”, aunque dejó claro que no confía plenamente en su contraparte. Así lo expresó el embajador iraní en España, Reza Zabib, quien subrayó que su país prioriza la diplomacia, pero está preparado para defender su territorio si es necesario.

Durante declaraciones en Madrid, el diplomático recordó episodios anteriores en los que, según afirmó, su nación fue atacada mientras sostenía conversaciones diplomáticas. Este antecedente, dijo, explica la cautela con la que Irán acude a la nueva ronda de diálogo.

¿Qué condiciones plantea Irán para avanzar hacia la paz?

Zabib señaló que la clave para lograr un acuerdo radica en el reconocimiento de los derechos de Irán como nación. Entre ellos mencionó el derecho a desarrollar tecnología, el derecho a vivir en paz y a mantener su desarrollo sin injerencias externas.

El embajador enfatizó que su país se presenta a la mesa con dos rutas claras: la diplomacia como primera opción y la defensa como alternativa. “Estamos preparados para ambas”, afirmó, al insistir en que Irán ha demostrado capacidad para proteger su territorio en conflictos previos.

También advirtió que el éxito de las conversaciones dependerá de la disposición de los negociadores estadounidenses para alcanzar compromisos concretos. De lo contrario, reiteró que su nación responderá en defensa de su soberanía.

Postura frente a Israel y tensiones en la región

En relación con Israel, Zabib sostuvo que ese país ha obstaculizado históricamente los esfuerzos de paz. Lo acusó de promover la guerra y la violencia, y reiteró que Irán no reconoce su legitimidad como Estado.

El diplomático calificó la situación en territorios palestinos como un sistema de ocupación y rechazó cualquier posibilidad de diálogo directo con Israel bajo las condiciones actuales.

Además, destacó la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, señalando que se mantiene abierto al tránsito internacional, pero advirtió que podría restringirse en caso de agresiones externas.

Europa y España ante el conflicto

Zabib consideró que Europa enfrenta un momento decisivo para definir su postura en el escenario internacional. Afirmó que la Unión Europea ha comenzado a distanciarse de la guerra contra Irán, lo que calificó como una decisión “acertada, aunque tardía”.

En el caso de España, expresó satisfacción por la postura del gobierno, al considerar que se ha alineado con lo que describió como “el lado correcto de la historia”.

¿Existe riesgo de escalada nuclear?

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de un conflicto nuclear, el embajador consideró que utilizar ese tipo de armamento sería una “estupidez”, ya que abriría la puerta a una escalada global con consecuencias impredecibles.

Sin embargo, dejó claro que Irán mantendrá su postura de resistencia ante cualquier escenario, incluso frente a amenazas de ese nivel.